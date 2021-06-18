Sedat Peker: Anonsçu Veyis, Süslü Sülü'yü yüce divandan kurtarmak için, 80 milyonun önünde rezil olmayı bile göze alıyor

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker, Halk TV canlı yayınında Veyis Ateş'in '10 milyon euro' iddialarıyla ilgili açıklamalarına tepki göstererek; "Anonsçu Veyis, Süslü Sülü'yü yüce divandan kurtarmak için, 80 milyonun önünde rezil olmayı bile göze alıyor" dedi.

Firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro istediği belirtilen ve dün istifa ettiği açıklanan eski HaberTürk Tv Ana Haber Sunucusu Veyis Ateş, Korkmaz'ın ricası üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüğünü açıkladı. Halk TV'de İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Ateş, Sezgin Baran Korkmaz ile Temmuz 2020'de, Bodrum'da bir arkadaşının teknesinde tatildeyken tanıştığını söyledi. Paramount Otel'e Cihan Ekşioğlu'nun davetlisi olarak gittiğini, iki gün kaldığını ve para ödemediğini belirten Ateş, ekim ayında İstanbul'da Korkmaz ile karşılaştığını söyledi.

Peker'den Ateş'in açıklamalarına Twitter'dan yanıt: Yalan söylüyorsun

Peker'in açıklamaları şöyle:

"Anonsçu veyisin açıklama yapmamasının sebebi süslü sülümanla bu işten nasıl çıkarız diye plan yapmak için zaman kazanmak içindi. Ama süslü sülümanı kurtaramayacak. Çünkü ayın 4’ünde, Sezgin Baran Korkmaz’la görüştü.

Anonsçu veyis süslü sülüyü yüce divandan kurtarmak için, 80 milyonun önünde rezil olmayı bile göze alıyor. Bu nasıl bir rezillik. süslü sülü, seni kimse kurtaramaz.

Sayın İsmail Saymaz, Türkiye’de hangi savcı İçişleri Bakanı süleyman soyluyla ilgili adil bir karar verebilir? Adamı görevden bile alamıyorlar. süleyman soylunun gücü Ak Partinin gücünden daha fazladır.

süslü süleyman İçişleri Bakanlığında Sezgin Baran Korkmaz’la ayın 4’ünde görüşmedi mi? Sonra ertesi günü Sezgin Baran yurtdışına çıkmadı mı? Ben senin sıkıntılarını çözeceğim, o sürede sen yurtdışına çık demedi mi?

Anonsçu veysi, sen İçişleri Bakanı’nın anonsçusu değil miydin? O gün programı süslü sülüyü aklamak için düzenlemedin mi? Sayın İsmail Saymaz soru soracakken sen engellemedin mi?

Anonsçu veysi, 700 bin TL’ye taksitle aldığını söylediğin evin değeri 3 milyon TL. Neden sana 700 bin TL’ye ve taksitle bu evi verdiler?

"YÜCE TÜRK MİLLETİ; bu kadar utanmaz gazetecinin, siyasinin, maalesef ki devlet görevlisinin olduğu bir ortamda mahcubiyetimden dolayı suç örgütü üyeliğimden istifa ediyorum. Lütfen kabul edin (bunları mahkum ettirmeden asla istifa etmeyeceğim).

Anonsçu veysi, rüşvet istediğin ses kaydına rağmen bu kadar rahat oturmanın sebebinin süslü sülüden aldığın güçten olduğunu televizyonda seni izleyen herkes biliyor. süslü sülüye tüm ülkeyi teslim edenler bence utanmalı.

Ulan anonsçu veysi, pkk lideri murat karayılanla ismimi yan yana getirip İçişleri Bakanı’nın bunlar düşmanı diyerek psikolojik algı yapmaya çalışıyorsun. Sana bunu süslü sülü öğretti değil mi?

Anonsçu veysi, güç insana böyle hata yaptırır. Sezgin Baran’ın seni kaydettiğini bilmediğin için internet üzerinden rahatça konuştun. Ama Allah adamı böyle rezil eder. Senin Habertürk televizyon kanalının başına gelebilecek bir televizyonculuk kariyerin var mı ki oraya geldin?

Anonsçu veysi, süslü süleyman varken Sezgin Baran Korkmaz nasıl gelsin? Adamın hem 45 milyonuna hem de oteline çöktü. Türkiye’ye gelsin diyorsun, nasıl gelecek?

Anonsçu veysi, koruma polisi verilen herkese kanun gereği tahsisli araç plakası verilir. Bu mecburidir. Bunda bile yalan söylüyorsun"