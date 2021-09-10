Erdoğan'ın katıldığı AKP toplantısında "hudut" pankartı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı AKP Kahramanmaraş Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı’nın yapıldığı salonda kürsünün sol tarafına üzerinde siyah renkle "Aşk’ına hudut çizilmiyor" ifadesinin yer aldığı altında ise beyaz renkle "Erdoğan" yazılı olan bir pankart asıldı.

Geçtiğimiz ağustos ayında, Afganları Türkiye’ye gerçekleştirdiği yasadışı göçe tepki gösteren 6 genç İstanbul’da bir üst geçide "Hudut namustu" yazılı pankart asmış, ardından gözaltına alınmışlardı.

Daha sonra da CHP Genel Merkezi'ne CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının da yer aldığı "Sınır Namustur" yazılı pankart asılmıştı.

TIKLAYIN - "Hudut namustu" yazılı pankart astığı için gözaltına alınan 6 kişi serbest bırakıldı

TIKLAYIN - CHP Genel Merkezi, il ve ilçe binalarına "Sınır namustur" pankartı asıldı