CHP Genel Merkezi, il ve ilçe binalarına "Sınır namustur" pankartı asıldı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da fotoğrafının yer aldığı "Sınır namustur" pankartı asıldı.

CHP Genel Merkezi, parti binasına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da fotoğrafının yer aldığı "Sınır namustur" pankartı asılmasının ardından, bütün il ve ilçe binalarına aynı pankartın asılması talimatını verdi. CHP’nin Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı imzasıyla bütün il ve ilçe örgütlerine gönderilen yazıda, tüm binalara görünür şekilde üzerinde "Sınır namustur" yazan pankartlar asılması, ayrıca bilboardların aynı pankart için kullanılması istendi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, il binalarına astıkları pankartın fotoğrafını, "İstanbul İl Başkanlığımız ve 39 ilçemizden sesleniyoruz.. Sınır Namustur!" notuyla paylaştı.

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından arka fonunu da "Sınır Namustur" görseliyle değiştirdi.

Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinin ardından Türkiye'ye yönelen Afgan göçmenlere dair tartışmalar yaşanırken Kılıçdaroğlu, "Avrupa liderleri “Afganistan Sığınmacı sorununu Türkiye ile halletmeliyiz” demeye başladılar. AB neden İran’la değil de Türkiye ile konuşalım diyor? Komşu değiliz, neden biz? Siz verin bu sorunun yanıtını sevgili halkım. Sizce İran böyle bir Sığınmacı Anlaşmasına ‘evet’ der mi? Saray İktidarı ne yapıyor? Taliban'la konuşacağım diyor. Afganistan’la aramızda 2.940 km mesafe var, sığınmacı İran’dan geliyor, İran yerine neden Taliban’la konuşuyorsun? Bir kez daha söylüyorum, yeni sığınmacılar getirecek hiçbir anlaşmaya imza atamayacaksın Erdoğan!" açıklamasını yapmıştı.

CHP Parti Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak da “Sınır ülkenin namusudur ama bugün ülkemizin sınırları resmen kevgire dönmüştür. Gelen geçmektedir, giden geçmektedir sınırlarımızdan. Türkiye Afganistan’ın komşusu değil, Afgan göçmenleri önce İran’a geçiyor, İran üzerinden de elini kolunu sallaya sallaya Türkiye’ye geçiyor” demişti.