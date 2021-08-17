"Hudut namustu" yazılı pankart astığı için gözaltına alınan 6 kişi serbest bırakıldı

İstanbul'un çeşitli noktalarına Afganların Türkiye sınırlarından kaçak yollarla akın etmesine tepki olarak "Hudut Namustu" yazılı pankart asan 6 kişi, gözaltına alındı. 'Öfkeli Genç Türkler' imzası taşıyan pankartı astıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 üniversiteli genç, yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

'Öfkeli Genç Türkler' imzalı pankartı astıkları belirlenen Semir Y., Ahmet Ç., Ersin A., Mert G., Yavuz A. ve Hüseyin B. isimli üniversite öğrencileri emniyette ifade verdikten sonra adliyeye sevk edildi.

İyi Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu: Vatan sevgisiyle gösterilmiş normal bir refleks

Gençlerin savcılık işlemleri sürerken, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da gençlere destek olmak için adliyeye geldi. Kavuncu, burada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"'Hudut namustur' konusunda tartışılacak bir şey yok. Ormanlarımızı yakanlarla hesaplaşmak çok tabi bir refleks. Mültecilerle ilgili, biz de bir basın açıklaması gerçekleştirmiştik. Mültecilerin, kontrollü bir şekilde ülkelerine gönderilmesini istemiştik. Genç arkadaşlarımızın vatan sevgisiyle göstermiş oldukları normal bir refleks. Nerede olurlarsa olsunlar, onlara destek olacağız. Dünyanın hangi noktasında olurlarsa olsunlar, arkadaşlarımızın yanımda olacağız."

Avukat Afşin Hatipoğlu, gençlerin ifadelerinin alınmasının ardından serbest kaldığını duyurdu. İfadeleri alınan gençlerin tamamı, haklarında yurt dışı çıkış yasağı konularak savcılıktan serbest bırakıldı.

Gözaltılara sosyal medyadan tepki gelmişti

Pankart asan gençlerin gözaltına alınmaları, sosyal medyada tepkiyle karşılanmıştı.

Konuyla ilgili tepkisini dile getiren CHP milletvekili Tuncay Özkan, "Türkiye bunu da gördü: 'Hudut namustur' pankartı suç oldu. Sınırlarımızı koruyamayanlar, sınırlarımızın korunmasını isteyen gençleri gözaltına aldırdı” ifadelerini kullandı.

İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ise "HUDUT NAMUSTUR yazan öfkeli genç Türkler gözaltında. Hudut namus değil midir? Bunu yazanlar genç değil midir? Türk değil midir? Ve sınırların delik deşik edilmesine öfkelenmemeleri mi gerekiyor?” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.