Erdoğan Harf Devrimi'ni eleştirdi: Dilimiz bilime son derece müsaitti, bir sabah kalktık, bir baktık ki o dil yok

Harf Devrimi’ni eleştiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “En büyük sıkıntılardan birini de maalesef dilde yaşadık. Bizim bilime son derece müsait dilimiz varken, bir gece yattık, sabah kalktık baktık ki o dil yok” diye konuştu. Erdoğan, “Türkçenin mevcut kelime hazinesiyle felsefe yapamazsınız. Ya Osmanlıca, ya da İngilizce Fransızca kelimelere başvuracaksınız. Bu sorunların hepsini aşmak zorundayız” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK Bilim Ödülleri ödül töreninde Harf Devrimi’ni eleştirdi.

Erdoğan şunları söyledi:

En büyük sıkıntılardan birini de maalesef dilde yaşadık. Bizim bilime son derece müsait dilimiz varken, bir gece yattık, sabah kalktık baktık ki o dil yok. İşte şimdi yabancı dillerle bilim öğrenen ve öğreten bir ülke derecesine getirildik. Binlerce kelime ve kavram unutuldu. Kelime ve kavram üretmeye elverişli olan dil yapısı adeta törpülendi.

Türkçenin mevcut kelime hazinesiyle felsefe yapamazsınız. Ya Osmanlıca, ya da İngilizce Fransızca kelimelere başvuracaksınız. Bu sorunların hepsini aşmak zorundayız.