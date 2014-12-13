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AKP teşkilatları pankartları Osmanlıca'ya çevirmeye başladı

Osmanlıca ders tartışmalarının yapıldığı bugünlerde, salondaki Osmanlıca yazılı pankart dikkat çekti

13 Aralık 2014 16:05

Başbakan Ahmet Davutoğlu, partisinin Nevşehir İl Kongresi’ne katıldı. Kongrenin yapıldığı salona Osmanlıca "Seni seviyoruz güzel insan Ahmet Davutoğlu" yazılı pankart asıldı.

Başbakan Davutoğlu, partisinin Nevşehir İl Kongresine katıldı. Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’nda yapılan kongreye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Ak Parti Genel Başkan Yardımcıları Süleyman Soylu, Ekrem Erdem ve Abdülhamit Gül, milletvekilleri, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver ve partililer katıldı. Kongrede konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu, kürsüye çıktığı zaman "Selamün Aleyküm” diye selam veren gençlere, "Ve Aleyküm Selam” karşılığını verdi.

 

Kongrede Osmanlıca pankart

 

Osmanlıca ders tartışmalarının yapıldığı bugünlerde, salondaki Osmanlıca ’Seni seviyoruz güzel insan Ahmet Davutoğlu’ yazısı dikkat çekti. AK Parti Nevşehir İl Gençlik Kolları’nın yazdırdığı öğrenilen pankart, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun konuşma yaptığı kürsünün tam karşısına asıldı.

Konuşmanın ardından Emine Şimşek adlı bir genç kız Başbakan Ahmet Davutoğlu’na ithafen yazdığı şiirin Osmanlıca metni ile AK Parti Hacıbektaş İlçe Başkanı Yusuf Koçak, Hacı Bektaşi Veli’nin portresinin işli olduğu ve öğütlerinin bulunduğu bir tablo hediye etti.

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