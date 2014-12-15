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İlber Ortaylı, Osmanlıca tartışmasında sinirlendi: Hükümet propagandasına mı geldiniz?

Habertürk'te yayınlanan Tarihin Arka Odası programında İlber Ortaylı, Erhan Afyoncu'nun "Bilmiyorsunuz" sözleri üzerine yayını terk etmek istedi

15 Aralık 2014 21:17

Habertürk erkanlarında yayımlanan Tarihin Arka Odası programında ünlü tarihçi İlber OrtaylıErhan Afyoncu'nun 'bilmiyorsunuz' demesi üzerine "Ben reklam arasında gideceğim, sinirim bozuluyor. Burada hükümet propagandasına mı geldiniz?" dedi.

Yayın boyunca İlber Ortaylı ve Erhan Afyoncu arasında yaşanan Osmanlıca tartışması Osmanlı kronikleriyle zirveye ulaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Osmanlıca ile ilgili sözlerini eleştiren ve bunları önemsemediği belirten İlber Ortaylı, Erhan Afyoncu'nun aksini söylemesi üzerine sinirlendi. Afyoncu, "Ne kadar matematik, fizik öğreniyorsa o kadar da Osmanlıca öğrenirler" sözleriyle Osmanlıca derselerini savunurken, İlber Ortaylı, "Öyle şey olmaz kardeşim. Böyle olmaz. Bunlar ucuzcu işidir. Ucuzculuk olmaz, bırak efendim. Böyle İngilizce öğretelim, hepiniz İngilizce biliyorsunuz... Piyano da öğreteyim sana bir çal da kaçayım! Her şeyin bir usulü vardır" dedi.

 

'Burada hükümet propagandasına mı geldiniz?'

 

Programın ilerleyen dakikalarında ise, Erhan Afyoncu, "Osmanlı kroniklerinin çoğu yeni harflere çevrildi. Bilmiyorsunuz" sözlerine tepki gösteren İlber Ortaylı, "Sen nereden biliyorsun?" diye sordu. Afyoncu'nun biliyorum üzerine "Biliyorum" demesi üzerine İlber Ortaylı, "Hangisi doğru düzgün çevrildi?" dedi. 

İlber Ortaylı, "Ben reklam arasında gideceğim, sinirim bozuluyor. Burada hükümet propagandasına mı geldiniz?" dedi.


Video: İlber Ortaylı ile Erhan Afyoncu'nun tartışması

 

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