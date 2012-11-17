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Erdoğan: Filistin için mücadeleye devam edeceğiz

İsrail'in Gazze'ye saldırısı nedeniyle Filistin halkının yanında olduklarını dile getiren Başbakan Erdoğan, ''Bu topraklarda dökülen her gözyaşı bizim gözyaşımızdır' dedi

17 Kasım 2012 19:13

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye saldırısını değerlendirmek ve bir dizi temaslarda bulunmak için Mısır'a gitti. Erdoğan, "Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimiz için mücadeleye devam edeceğiz. Bu gözyaşlarının hesabı er ya da geç sorulacak" dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahire Üniversitesi’ndeki konuşması sık sık alkışlarla kesildi. Erdoğan konuşmasında Kur'an-ı Kerim ayetlerine de yer verdi.

İsrail'in Gazze'ye saldırısı nedeniyle Filistin halkının yanında olduklarını dile getiren Başbakan Erdoğan, ''Bu topraklarda dökülen her gözyaşı bizim gözyaşımızdır. Bugün ya da yarın bunun hesabı sorulacaktır. Bu eylemleri tüm gücümüzle kınıyoruz. Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimiz için mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

 

'Filistinli başını öne eğmeyecek'

 

Konuşmasında Ortadoğu halkarına seslenen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Filistinli başını öne eğmedi, eğmeyecek, Lübnanlı başını öne eğmedi, eğmeyecek, Iraklı, Afganistanlı, Suriyeli kardeşim başını öne eğmedi, eğmeyecek. Çünkü biz bu coğrafyanın insanları inanıyoruz, öyleyse üstünüz'' şeklinde konuştu.

 

'Arap uyanışı öze dönüştür'

 

"Tahrir'den yükselen ses Türkiye’de karşılığını bulmuştur. Gerçekleştirdiğiniz devrimden dolayı tüm Mısır halkını kutluyorum'' diyen Başbakan Erdoğan, "Esasen Arap uyanışı bir başkalaşım değil tam tersine öze dönüştür, ruh köküne dönüştür. Medeniyetimizin esaslarıyla buluşma yani tarihin kendi mecrasına yönelmesidir'' dedi.

 

'Suriye'de yaşananlar insanlık için utanç'

 

Suriye’de yaşananların insanlık için utanç kaynağı oluduğunu konuşmasında vurgulayan Başbakan Erdoğan, "Uluslararası örgütlerin sessizliği Esad’ın suçuna ortak olmaktır. Sadece 5 daimi üyenin iki dudağı arasına mahkum bir dünya olamaz. Başta BM olmak üzere adil bir yönetim için köklü bir değişiklik talep ediyoruz. Türkiye ve Mısır bu bölgede ortak bir sorumluluk taşıyorlar. Suriye ve Filistin meselelerinin çözümü için birlikte çalışabiliriz" dedi.

 

'Bizim aracılara ihtiyacımız yok'

 

Konuşmasının sonunda bir kez daha Mısır halkına seslenen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim aracılara ihtiyacımız yok. 10 bakan ve 350 işadamıyla buradayız. Türk işadamları Mısır’ı ikinci bir vatan olarak görüyorlar" şeklinde konuştu.

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