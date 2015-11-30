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Erdoğan: DAİŞ'ten petrol aldığımız iftiradır, ispatlanırsa ben bu makamda durmam, peki ya Putin?

"Bilgim dahilinde böyle bir şey bu güne kadar olmamıştır"

30 Kasım 2015 22:59

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "Türkiyenin IŞİD'den petrol aldığı" yönündeki açıklamalarını değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bilgim dahilinde böyle bir şey bugüne kadar olmamıştır. Bugüne kadar yasal yollardan petrol almışızdır. İspat edilirse ben bu makamda durmam Putin'e de bunu soruyorum: Sen o makamda durur musun?" dedi.

İklim Zirvesi'ne katılmak için gittiği Paris'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Rusya'ya karşı iyi niyetimizi ortaya koyduk. Görüşme talep ettik, süreci takip ediyoruz. Bu uçakların içinde bir tanesi Suriye'dekilerin eline, diğeri de Türkmenlerin eline ölü olarak geçiyor. Biz daha sonra onlardan Hatay Valiliğimizin girişimiyle alıp Ankara'ya getirdik. 

 

"IŞİD'den petrol aldığımız ispat edilirse bu makamda durmam"

 

Türkiye DAİŞ'ten petrol alıyor yakıştırması ahlaki değil. DAİŞ terör örgütünden petrol alan kişilerden bir tanesi Rusya-Suriye vatandaşı olduğu, Amerikan Hazine Bakanlığı tarafından söylenilen birisidir. Bunu Amerikan Hazine Bakanlığı da açıkladı. Önce bunu açıklasınlar. İftiralarla bunlar yürümez. 

Burada çok çok iddialı bir şeyi de ortaya koyarım. Böyle bir şey ispat edildiği anda bizim milletimizin asaleti şunu gerektirir. Ben bu makamda durmam ama sayın Putin'e diyorum, 'sen o makamda durur musun?' Bu kadar açık bunu konuşuyorum. Bugün bunu buradaki bazı liderlerle de paylaştım"

 

 

"Türkiye bir kabile devleti değildir"

 

Yasal yollarla nereden petrol alıyoruz, nereden doğalgaz alıyoruz bunların hepsi bellidir. Terör örgütleriyle bu tür alışverişi yapacak kadar haysiyetsiz değiliz. Bunu da herkesin bilmesi lazım.

Biraz sabırlı olalım. Biz duygusal davranmayalım. Bütün bunların hepsini görelim. Eteklerde ne kadar taş varsa dökülsün, ondan sonra bizde de varsa birikmiş taşlar, biz de dökmeye başlarız. Türkiye, bir kabile devleti değildir. Şu anda 80 milyon nüfusu olan G20'nin üyesi bir ülkeyiz. Aynı masayı beraber paylaştığımız bir ülke, bize karşı bu tür bir şeyi yapması hazmedilir bir şey de değildir.

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