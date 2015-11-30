Putin: Türkmenler bahane, uçağımızı asıl IŞİD petrolü için vurdular

Türkiye'nin hava sahası ihlali yaptığı gerekçesiyle Rus savaş uçağını düşürmesini değerlendiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Türkmenler işin bahanesi. Uçağımızı bir daha emin oluyoruz ki Suriye’den IŞİD petrol kervanlarını rahatça Türkiye’ye girişini sağlamak için vurdular” diye konuştu.

Sputniknews’in haberine göre, Türkiye'nin düşürdüğü Rus uçağı konusunun, bugün Paris'te yaptığı neredeyse tüm görüşmelerde ele alındığını belirten Putin, "Yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundum. Tüm mevkidaşlarım beni dikkatle dinledi ve çoğu, en azından Türkiye'yi tehdit etmeyen bir Rus uçağını vurmanın tamamen lüzumsuz olduğu konusunda benimle hemfikir" dedi.

“Türkiye RUS uçağını petrol sevkiyatı için vurdu”

Rus uçağının, Suriye'den Türkiye'ye yasadışı petrol sevkiyatını güven altına almak için vurulduğunu ifade eden Putin, Rusya'nın teröre karşı mücadele için geniş koalisyona hazır olup olmadığı sorusuna, "Biz her zaman bundan yanaydık. Ancak birileri ani hedefleri için terör örgütlerinin bir kısmını kullandığı sürece bu mümkün değil" yanıtını verdi.

“Türkmenler bahane”

"Uçağımızı vurma kararının, bu petrolün tankerlere doldurmak üzere limanlara sevkiyat yollarının güvenliğini sağlama isteğine dayandığını düşünmek için nedenimiz var" diyen Putin, "Türkmenler bahane" ifadelerini kullandı.

“Ben şahsen çok üzgünüm”

Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkiler için üzgün olduğunu belirten eden Putin, "Sanırım hepimiz çok üzüldük. Ben şahsen çok üzgünüm, çünkü şahsen ben bu ilişkilerin kurulması için uzun bir süre içinde çok şey yaptım. Ancak uzun zaman önce çıkan ve Türk ortaklarımızla diyalog içinde çözmeye çalıştığımız sorunlar var" şeklinde konuştu.

“Bize karşı savaşmaya çalışan terör örgütleri Türkiye'de boy gösteriyor”

Teröristlerin, Rusya ile Türkiye arasındaki karşılıklı vize muafiyetinden yararlanmaya çalıştığını söyleyen Putin, "Kuzey Kafkasya dahil, Rusya'nın bazı bölgelerinde elinde silahla bize karşı savaşan, savaşmaya çalışan terör örgütleri üyelerinin Türkiye'de boy gösterdiğine uzun zamandır dikkat çekmeye çalışıyoruz. Türkiye'den, bu uygulamaya son vermesini istedik. Buna rağmen, onların Türkiye'de bulunduğunu, gizli servisler ve polis tarafından korunan bölgelerde yaşadığını, sonra karşılıklı vize muafiyetinden yararlanarak yine topraklarımıza geldiğini gözlemliyoruz. Biz de onlarla mücadele etmeye devam ediyoruz" dedi.