Erdoğan, Birleşmiş Milletler'i İsrail'i kınamaya çağırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'i (BM) Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan ve ardından geceyi orada geçiren Filistinlilere müdahalede bulunanan İsrail'i kınamaya çağırdı. BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun'la telefonda görüşen Erdoğan, İsrail'in yaptıklarının asla kabul edilemeyeceğini ve İslam dünyasında ciddi bir infiale sebebiyet verdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in, Kudüs'te Harem-i Şerif'teki ihlalleri ve Müslümanları hedef alan saldırılarıyla ilgili olarak BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun ile telefonla görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in yaptıklarının asla kabul edilemeyeceğine, İslam dünyasında ciddi bir infiale sebebiyet verdiğine dikkati çekerek, BM'yi Kudüs'teki ihlallere karşı harekete geçmeye çağırdı.



El Halil'deki İbrahim Camii örneğinde olduğu üzere, son dönemde İsrail'in Harem-i Şerif'i de zamansal ve mekansal olarak bölme gayretlerinde gözlenen artışın kaygı verici olduğunu da vurgulayan Cumhurbaşkanı, uluslararası toplumun, İsrail'i 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin Devleti'nin kurulmasını kabullenmeye zorlayacak bir tutum takınması gerektiğine değinerek, bunun tüm bölgenin istikrarı açısından önemli olduğunu ifade etti.



BM Genel Sekreteri Ban da gelişmeleri endişeyle karşıladıklarını, barış müzakerelerinin ne denli önemli olduğunun mevcut gerilimle bir kez daha ortaya çıktığını belirtti. Erdoğan ve Ban'ın, Yahudi yerleşimlerini genişletme konusundaki ısrarının uluslararası hukuka aykırı olduğuna da değindikleri kaydedildi.