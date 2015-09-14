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Erdoğan İsrail'in Mescid'i Aksa baskınını bir kez daha kınadı

İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskında, 20'den fazla kişi yaralanmıştı

14 Eylül 2015 23:00

Musevi vatandaşların Roş Aşana Bayramı'nı tebrik etmek için bir mesaj yollayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail askerlerinin Mescid'i Aksa'ya yönelik saldırını kınayarak, "İsrail güvenlik güçlerinin Harem-i Şerif'te Müslümanların yaralanmasına yol açan müdahalelerini şiddetle kınıyor; gerilimin artmasını beraberinde getiren bu zulmü kaygıyla karşılıyoruz" dedi.

Bugün sabah saatlerinde de Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ile telefonda konuşarak Kudüs'te Harem-i Şerif'te yaşanan gerilim hakkında bilgi alan Erdoğan, İsrail askerlerinin dün sabah saatlerinden itibaren Harem-i Şerif'e girerek içerideki Müslümanlarla çatışmalarını ve Müslümanların Harem-i Şerif'e girişini güç kullanarak bir süre engellemelerini kınamış ve yaşananların kaygı verici olduğunu vurgulamıştı.

Erdoğan'ın Roş Aşana sebebiyle yayınladığı tebrik mesajı şu şekilde:

"Musevilik inancının en önemli dini bayramlarından biri olan Roş Aşana, Musevi vatandaşlarımıza kutlu olsun. Farklılıkları zenginlik olarak gören, temel insan haklarına büyük önem veren, tüm etnik ve dini grupların yüzyıllardır barış içinde bir arada yaşamalarına imkan sunan bir geleneğin mensubu olan bizler, tüm vatandaşlarımızın kendi kültür, din ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerinden gurur duyuyoruz. Musevi takvimine göre 'yılbaşı'nı simgeleyen Roş Aşana'da Musevi vatandaşlarımızın kendi gelenekleri doğrultusunda yaptıkları kutlamaları da bu coğrafyanın zenginlikleri arasında görüyoruz. Bununla birlikte, Roş Aşana öncesinde İsrail güvenlik güçlerinin Harem-i Şerif'te Müslümanların yaralanmasına yol açan müdahalelerini şiddetle kınıyor; gerilimin artmasını beraberinde getiren bu zulmü kaygıyla karşılıyoruz. Türkiye'de farklı dinlerin müntesiplerinin beraberce yaşadıkları barış ortamının Kudüs'te ve bölgede hakim olması temennisi eşliğinde, Musevi vatandaşlarımıza Roş Aşana münasebetiyle esenlik dileklerimi sunuyor, kendilerini en kalbi duygularımla selamlıyorum."

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