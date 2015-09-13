İsrail'den Mescid-i Aksa'ya baskın; en az 20 yaralı

İsrail pazar sabah saatlerinde Mescid-i Aksa’ya baskın yaptı. Mescid-i Aksa'yı korumak için içeride bekleyen Filistinliler ile İsrail polisi çatıştı. En az 20 kişi yaralandı. Mescid-i Aksa'da zararlar meydana geldi.

Mescid’i Aksa’ya girişleri sık sık yasaklayan İsrail, Yahudi Yeni Yılı öncesi de girişleri yasakladı. Yasağa karşı koymak isteyen bir grup Filistinli geceyi Mescid’i Aksa’da geçirdi. Sabah 07:00’de İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemesi üzerine içerideki Filistinli grup baskına karşı koymak istedi. İki grup arasında çatışma çıktı.

Filistinli görgü tanıklarının anlattıklarına göre, İsrail askerleri ses ve sis bombalarıyla Mescid-i Aksa’ya saldırdı. Müslümanlar için kutsal sayılan Mescid-i Aksa’da saldırılar nedeniyle ciddi zararlar meydana geldi. Atılan sis ve fişeklerin etkisiyle küçük bir bölgede yangın çıktı.

Çatışmalarda en az 20kişi yaralandı, çok sayıda Filistinli gözlatına alındı.

Giriş yasağından dolayı kapılarda bekleyen yüzlerce Filistinli Müslüman tekbirler getirerek yasağı ve saldırıyı protesto etti. İsrail polisi ve askeri kapılarda bekleyen Müslümanlara da ses ve gaz bombalarıyla saldırdı.

İsrail polisinin açıklamalarına göre ise, Mescid-i Aksa’yı korumak için içeride bekleyen Filistinliler kendilerine taş ve çeşitli nesneler fırlattı. Mescid-i Aksa'nın içindeki çatışmaların sona erdiğini ancak dışarıda devam ettiğini belirttiler.