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Dünya

Dışişleri'nden Mescid-i Aksa baskını açıklaması: İsrail yasadışı uygulamalara derhal son vermelidir

Mescid-i Aksa'ya yönelik baskında en az 20 kişi yaralanmıştı

14 Eylül 2015 00:44

Dışişleri Bakanlığı, İsrail askerlerinin pazar sabah saatlerinde Mescid-i Aksa’ya baskın yapması ve 20 kişinin yaralanması üzerine bir açıklama yaptı. İsrail'in kınandığı açıklamada, "İsrail'in işgal altında tutmaya devam ettiği Doğu Kudüs'te ibadet özgürlüğünü sağlama yükümlülüğünü yerine getirmesi, Harem-i Şerif'in statüsünü ve kutsiyetini hedef alan ve ibadet özgürlüğünün açık bir şekilde ihlali olan bu yasadışı uygulamalara derhal son vermesi gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

Mescid’i Aksa’ya girişleri sık sık yasaklayan İsrail, Yahudi Yeni Yılı öncesi de girişleri yasaklamış ve bunun üzerine yasağa karşı koymak isteyen bir grup Filistinli geceyi Mescid’i Aksa’da geçirmişti. Sabah 07:00’de İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemesi üzerine içerideki Filistinli grup baskına karşı koymak istemiş, çııkan çatışmada en az 20 kişi yaralanmış ve Mescid-i Aksa'da zararlar meydana gelmişti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İsrail güçlerinin 13 Eylül günü sabah saatlerinden itibaren Harem-i Şerif'e girerek içerideki Müslüman gruplarla çatışmalarını ve Müslümanların girişlerini güç kullanarak belirli bir süre bütünüyle engellemelerini şiddetle kınıyoruz. İsrail'in işgal altında tutmaya devam ettiği Doğu Kudüs'te ibadet özgürlüğünü sağlama yükümlülüğünü yerine getirmesi, Harem-i Şerif'in statüsünü ve kutsiyetini hedef alan ve ibadet özgürlüğünün açık bir şekilde ihlali olan bu yasadışı uygulamalara derhal son vermesi gerekmektedir" dendi.

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