Erdoğan Bayraktar, oğlundan 16 milyon lira 'borç' almış!

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, kabineye girdiği 2011 yılından itibaren şirketinin 3 yılda 3,3 kat büyümesiyle ilgili “Bunu bize bir izah edin” diyen Meclis Soruşturma Komisyonu’na yazılı bilgi gönderdi.

Hürriyet’ten Bülent Sarıoğlu’nun haberine göre; Bayraktar, eşi ve çocuklarıyla ortak olduğu Bayraktar İnşaat şirketinin 3 yılda yaptığı konutlardan 12 milyon 234 bin lira net kâr ettiğini açıkladı. Bayraktar, şirket büyüklüğünde önemli etken olan Kadıköy’deki 42 milyon liralık taşınmazın finansmanını da “16 milyon 324 bin lirası oğul Rahmi Bayraktar’dan borç, 10 milyon lirası Ziraat Bankası’ndan kredi ve 15 milyon 676 bini şirket hesabından” olarak açıkladı.

Soruşturma Komisyonu Başkanı Hakkı Köylü, Erdoğan Bayraktar’ın kendisi, eşi ve çocuklarının ortağı olduğu Bayraktar İnşaat ve Taahhüt Ltd. Şirketi’nin aktif büyüklüğünün 2010’da 17 milyon 500 bin lira iken 2013’te 58 milyon 200 bin liraya yükselmesinin “izahını” istemişti. Edinilen bilgiye göre Bayraktar’ın Meclis’e gönderdiği hesap dökümü ana hatlarıyla şöyle:

Ana finansör Rahmi Bayraktar

“31 Aralık 2013 tarihi itibariyle Bayraktar İnşaat ve Taahhüt Ltd. Şti’nin şirket ortaklarına olan 16 milyon 667 bin lira borcu, şirketin yüzde 7 hissedarı olan Rahmi Bayraktar’dan alınmıştır. Rahmi Bayraktar’ın 16 milyon 324 bin 150 lira karşılığında oluşan alacağı, 25 Ekim 2013’te Kadıköy’deki taşınmazın alımında kullanılan tutar olup, aradaki fark ise yıl içerisinde gerçekleşen sair işlemlerden kaynaklanmaktadır.

İnşaat mühendisi

Rahmi Bayraktar inşaat mühendisi olup 1999’dan itibaren ticari faaliyette bulunmaktadır. 2001’de kurmuş olduğu ve elinde çok miktarda işi olan Teknik Yapı Denetim firmasındaki yüzde 95 hissesini de 2011’de Bakan olmam hasebiyle ve aynı faaliyet alanında çalışmanın etik açıdan uygunsuz olabileceği hassasiyeti ile satmıştır.

Net kârını hep katladı

Ortağı olduğum şirketin öz kaynağında önem arz eden tutarlar dönem net kârı tutarlarıdır. Şöyle ki; 2011 net kârı 7 milyon 728 bin 919 lira, 2012 net kârı 1 milyon 669 bin 418 lira ve 2013 net kârı 2 milyon 835 bin 890 lira olmak üzere 3 yıllık net kârı toplamı 12 milyon 234 bin 228 lira olarak şirket aktifinde artışa yol açmıştır. Ayrıca geçmiş yıllar kârları ve özel fon bakiyeleriyle şirket sermayesi 25 milyon liraya artırılmıştır.

42 milyonun dökümü

25 Ekim 2013’te satın alınan Kadıköy İbrahimağa mahallesindeki taşınmazın değeri 42 milyon lira olup, bu meblağın 16 milyon 324 bin 150 lirası şirket ortağı Rahmi Bayraktar’dan alınan borç ile 10 milyon lirası Ziraat Bankası’ndan kullanılan banka kredisi ile geri kalan tutar ise o tarihte şirketin banka hesaplarında bulunan nakit varlıkları kullanılarak sağlanmıştır.

Arsadan konuta

Şirket binası 2012’de tamamlanmıştır. 2010 yılı defter değeri 2 milyon 100 bin lira olan arsa, 2012 yılında tamamlandığında 6 milyon 293 bin 769 lira olarak kayıtlanmıştır. Fark tutarı 4 milyon 193 bin 769 lira ilgili aktif artışının sebeplerindendir. Henüz satışı yapılmamış ve fakat şirket adına tapulanmış Trabzon Bostancı mevkiinde 4 konut da şirket aktifinde artışa yol açmaktadır.”