İşte Bayraktar'ın ifadesinin tam metni; Yanlış işlere girmedik, Erdoğan bazı işler için 'hızlandır, çabuklaştır' dedi

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı ve AKP Trabzon Milletvekili Erdoğan Bayraktar, TBMM Soruşturma Komisyonu'na verdiği ifadede, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı işler için kendisine 'bu işi hızlandır, çabuklaştır dediğini' ancak yanlış işlere girmediklerini söyledi,

Dört eski Bakan ile ilgili TBMM Soruşturma Komisyonu, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı ve AKP Trabzon Milletvekili Erdoğan Bayraktar'ı "şüpheli" sıfatıyla dinledi.

Bayraktar, Soruşturma Komisyonu'nda verdiği ifadede, oğluna Ali Ağaoğlu ile görüşmemesi gerektiğini pek çok kez söylemesine karşın kendisini dinlemediği için 'belasını bulduğunu' ifade ediyor.

Ali Ağaoğlu'nun dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a giderek, işleri çabuklaştırdığını kabul eden Erdoğan Bayraktar, Ağaoğlu-Erdoğan görüşmesine yönelik olarak, "Başbakana gittiyse, bu adam gidemez mi iş adamı? Türkiye'nin en meşhur iş adamı ya." ifadelerini kullanıyor.

Bilal Erdoğan'ı 11 yaşından beri tanıdığını belirten Bayraktar, TÜRGEV'le ilgili iddialara ilişkinse, "Ben TÜRGEV'in kuvvetlenmesini isterim, bugün de isterim. Yani, orada şimdi ben onu bunu da müdafaa edecek değilim ama Bilal'i ben tanırım, çocukluğundan beri tanırım. Bilal bana göre dünyanın en dürüst adamıdır. Burada hep beni yıpratabilirler, onu yıpratabilirler, başkalarını... Kimse için demiyorum bak, bir tek Bilal için diyorum. Katiyen böyle parayla pulla bilmem neyle işi olmaz. Vakıfa hizmet etmeye çalışıyor çocuk. Biz de vakıfa yardımcı olmaya çalıştık... O vakıfla şu anda bir ilgim kalmadı ama gene bana deseler, gene yardımcı olmaya çalışırım" diye konuştu.

Erdoğan Bayraktar, NTV canlı yayınında "Başbakanın da istifa etmesi gerektiğine inanıyorum çünkü imar planlarının büyük bir bölümü Sayın Başbakanın talimatıyla yapıldı" sözlerini ise "O ortam anormal bir ortamdı yani 17 Aralıktan 25 Aralığa kadar olan süreç normal bir süreç değildi. Orada ben diyorum: "Yasalara uygun olarak onayladığımız..." Herhangi bir kimseye suçlama yok. Sadece orada bir alınganlık ifadesi var o günün şartlarında. Onun dışında başka bir şey nasıl söyleyebilirim?" şeklinde açıkladı.