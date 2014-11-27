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Eski bakan Bayraktar komisyonda konuştu: Erdoğan bana, 'Ali Ağaoğlu iyi bir adam değil' demişti

Soruşturma Komisyonu, bugün eski AB Bakanı Egemen Bağış’ın savunmasını alacak

27 Kasım 2014 09:49

Eski 4 bakanla ilgili rüşvet ve yolsuzluk iddialarını soruşturmak üzere kurulan TBMM Soruşturma Komisyonu, bakanların savunmalarını almaya başladı. Komisyon, dün eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın ifadesine başvurdu.  Bayraktar’ın işadamı Ali Ağaoğlu ile ilgil söyledikleri dikkat çekti. Bayraktar, “Sayın Recep Tayyip Erdoğan bana, ‘Ali Ağaoğlu iyi bir adam değil’ demişti. Ben de uzak durmaya çalışıyordum. Oğluma da (Oğuz) ‘Ali Ağaoğlu pek muteber değildir, uzak dur’ dedim. Dinletemedim. İşte başına neler geldiğini gördü.” dedi.

Zaman'da yer alan habere göre Bayraktar, yaklaşık 1,5 saat süren toplantının çıkışında gazetecilerin sorularına, “Yayın yasağı varmış. Yayın yasağı olmasaydı daha iyiydi.” karşılığını verdi. Soruşturma Komisyonu, bugünkü toplantısında eski AB Bakanı Egemen Bağış’ın savunmasını alacak. Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler ile eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ise gelecek hafta savunma yapacak.

Erdoğan Bayraktar’a CHP’li üyeler 60, MHP ve HDP’li üyeler ise toplam 5 soru yöneltti. Bayraktar, soruların büyük çoğunluğuna kısa cevaplar verirken, diğer 3 bakanın istifasını sunduğu gün NTV’nin canlı yayınında tüm olaylardan Tayyip Erdoğan’ı sorumlu tutup, milletvekilliğinden istifa ettiğini açıkladığı konuşmasını gündeme getirdi. Bir muhalefet milletvekili, tablet bilgisayardan Bayraktar’a konuşmasını izletti ve bu konuda neler söylemek istediğini sordu. Bakanlığı dönemindeki işlemlerle ilgili usulsüz bir şey olmadığını öne sürerken, yapılan tüm işlemlerin Başbakan Erdoğan’a sorulduğunu, Erdoğan’ın da ‘bir usulsüzlük olmadığı için kabul ettiğini’ söyledi. AKP’li komisyon üyelerinin muhalefet üyelerinin sordukları bazı sorulara Bayraktar yerine cevap vermeye çalıştıkları öğrenildi.

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