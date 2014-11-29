Bayraktar ve Bağış'ın mal varlığı bakanlıkları döneminde katlayarak artmış

Meclis Komisyonu tarafından hakkında soruşturma yürütülen eski bakanlar Erdoğan Bayraktar ve Egemen Bağış’la ilgili mali uzmanların yaptığı inceleme sonucu mal varlıklarında önemli bir artış olduğu saptandı. Buna göre, Erdoğan Bayraktar ile ailesine ait inşaat şirketi 3 yılda 3.3 kat büyüyerek 17.5 milyon liradan 58.2 milyon liralık aktif büyüklüğe ulaştı. Egemen Bağış ile eşi Beyhan Bağış, 8 taşınmaz ile 513 bin lira, 24 bin 300 dolar ve 192 bin liralık altın-mücevherata sahip. Ancak Bağışların şirket ortağı A.A.’nın hesabında dikkat çekici artışlar tespit edildi. Eski bakanların mal beyanları ve banka hesap hareketleri üzerinden yapılan servet analizleri şöyle:

Hürriyet'te yer alan habere göre, bakanlık yaptığı süre zarfında; kendisi ve eşinin banka hesaplarında dikkat çekici nitelikte bir artış olmadı. Veraset yolu ile intikal edenler hariç olmak üzere toplam 2 adet taşınmaz satın aldı. 30 Nisan 2013’te kendi adına 405 bin liraya satın alınan taşınmazın, şirketine borç olarak verdiği 487 bin 547 liranın tahsili ile karşılandığı, 2011’de eşi adına 830 bin liraya satın alınan taşınmazın da 2009’da 720 bin liraya satın alınan taşınmazın 13 Nisan 2011’de 825 bin liraya satılması ile iktisap edildiği tespit edildi.

Aile şirketi

Kendisi, eşi ve çocuklarının ortağı olduğu Bayraktar İnşaat ve Taahhüt Ltd. Şirketi’nin aktif büyüklüğü 2010’da 17.5 milyon lira (bakan olmadan önce) iken 2011’de 27.1 milyon lira; 2012’de 35.4 milyon lira; 2013’de ise 58.2 milyon lira oldu.

Büyük pay Emine Bayraktar’ın

Bayraktar İnşaat ve Taahhüt Limited Şirketi’nin en büyük ortağı Emine Bayraktar. Erdoğan Bayraktar’ın eşi Emine Bayraktar’ın şirketteki payı yüzde 58. Diğer ortaklar Ahmet Hamdi Bayraktar, Rahmi Bayraktar, Abdullah Oğuz Bayraktar, Muhammed Oktay Bayraktar, Sema Mandev Bayraktar ve Erdoğan Bayraktar’ın şirkette yüzde 7’lik hisse payı bulunuyor. Bayraktar İnşaaat ve Taahhüt Ltd. Şti’nin sermayesi ise 25 milyon lira.

Baba ve çocuklara 5 konut

Erdoğan Bayraktar ve çocukları Abdullah Oğuz Bayraktar, Rahmi Bayraktar, Ahmet Hamdi Bayraktar ve Muhammed Oktay Bayraktar, 30 Nisan 2013-10 Aralık 2013 tarihleri arasında İstanbul Üsküdar ilçesinde kayıtlı ada, pafta ve parsel numaraları aynı olan 5 adet taşınmazı toplam 3 milyon 38 bin 50 TL’ye satın aldılar.

Kadıköy’de taşınmaz

Bayraktar İnşaat ve Taahhüt Ltd. Şirketi’nin 25 Ekim 2013’te 42 milyon liraya taşınmaz satın aldı. Rahmi Bayraktar’ın 25 Ekim 2013 tarihinde ortağı olduğu Bayraktar İnşaat Şirketi’ne 11 milyon 570 bin lira, şirketin çalışanlarının ortak hesabına ise 4 milyon 830 bin lira havale yapıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı’na periyodik olarak bankalardan gönderilen havale ve EFT bilgilerinde, taşınmazı satan kişilerden sadece 1 kişiye 4 milyon 830 bin lira para transferi yapıldı, bunun dışında bir transfere rastlanmadı.

Taşınmaza değerinin altında beyan

13 Ekim 2010’da Dikmen Vadisi/ Ankara adresinde kayıtlı taşınmazın tapu harç matrahı 500 bin lira. 2011 Ağustos ayında Konur Sokak Kavaklıdere/ Ankara adresinde kayıtlı taşınmazın yüzde 50 hissesini 500 bin liraya satın aldı. 29 Ekim 2011 tarihinde İstinye Mah. Sarıyer/ İstanbul’daki taşınmazı 500 bin liraya eşi adına satın aldı.

8 taşınmaz

11 Temmuz 2011 tarihli mal bildiriminde değeri 665 bin dolar beyan edilen Ankara Teras Evleri’ndeki taşınmazı 20 Mart 2013’te tapu harç matrahı 415 bin liraya sattı. Konu ile ilgili hesabına 425 bin lira havale yapıldı. Havalenin 415 bin lirası bir gün sonra Z.G.A.’ya nakit olarak ödendi. Halihazırda kendisi ve eşi adına toplam 8 taşınmaz var. Eşi adına 2006’da iktisap edilen ve 11 Temmuz 2011 mal bildirimde, değeri 230 bin lira beyan edilen Bursa Osmangazi’deki kayıtlı taşınmaz 10 Haziran 2013’te tapu harç matrahı 65 bin liraya satıldı.

Anneden Miras

6 Haziran 2010 tarihli mal bildirimlerinde altın ve mücevherat varlıkları 55 bin lira, 11 Temmuz 2011 tarihli mal bildiriminde 75 bin lira, 18 Kasım 2013 ve 24 Ocak 2014 tarihli mal bildirimlerinde ise 267 bin lira beyan edildi. 142 bin liralık artışın, eşinin annesinden kalan altın ve mücevherattan kaynaklandığını beyan etti.

Bakanlık döneminde artış

6 Nisan 2010 tarihli mal bildiriminde banka, hisse senedi ve fon varlığının toplam tutarının 202 bin dolar, 19 bin lira, 800 Euro olduğu, 24 Ocak 2014’e kadar banka TL hesabı 513 bin lira, banka, hisse senedi ve fon hesabı 11 bin 700 dolar, Euro hesabı 12 bin 650 Euro arttı. TL hesabındaki artışın 415 bin lirası taşınmaz satımından kaynaklandı. 6 Nisan 2010 ila 28 Kasım 2013 arasında borç ödemeleri dahil 1 milyon 25 bin lira ve 260 bin dolar para çıkışı olduğu, mevcut banka, hisse senedi ve fon varlığının 513 bin lira, 24 bin 300 dolar, altın ve mücevherat varlığının 192 bin lira arttığı tespit edildi.

Şirket hareketleri

Eşi ile birlikte 30 Ocak 2009’da kurduğu BNB Hazır Giyim Tekstil Tic. Ltd. Şirketi’nin kuruluşundan beri yüzde 5 paya sahip. Eşi, şirketteki yüzde 95 hissesini 30 Ekim 2012’de A.A. adlı ortağına devretti. BNB Hazır Giyim Şirketi, 16 Temmuz 2013 tarihinde 1 milyon 526 bin 809 lira tutarında 787 bin 217 dolar satın alınma işlemi ile eşinin yüzde 99 paya sahip olduğu Dekorname Dekorasyon Şirketi’ne 27 Mayıs 2013’te 500 bin lira havale etti. Adı geçen şirketlerin diğer ortağı A.A.’nın hesaplarında 1 Ocak 2013 tarihinden sonra dikkat çekici nitelikte artışlar oldu.

Altın artışından 70 bin lira

3.5 yıldaki 70 bin liralık artış ise altın fiyatlarındaki yükselişten kaynaklandı.