Erdoğan: Başbakanlık ofisindeki böcek kesinlikle Pensilvanya'nın işi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakanlık ofisinde bulunan böceğin 'paralel yapı'nın işi olduğunu öne sürerek 'böcek yerleştirilmesinin Pensilvanya ayağının olmaması diye bir şey söz konusu değildir, kesinlikle Pensilvanya'nın bağlantısı vardır' dedi.

Cezayir ziyareti öncesinde düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, bir gazetecinin "Böcekleri yerleştirdiği dönemde bir emniyet amirinin Pensilvanya’yla bağlantılı olduğu iddia ediliyor" sorusuna şöyle yanıt verdi:

İddianamenin yargı sürecinde altından neler çıkacak bunu hep birlikte göreceğiz. "Paralel devlet yapılanması olarak ulusal güvenliğimizi tehdit eden bu yapının nerelere sızdığını, nerelerde ne tür faaliyetler gösterdiğini ki bunun Pensilvanya ayağının olmaması diye bir şey söz konusu değildir, kesinlikle Pensilvanya ile bağlantısı vardır. Bundan dolayı da bizler en son MGK basın bildirisinde bunu açıkladık. Şu anda Hükümetimiz de bu tavsiye kararı üzerinde çalışmasını yürütüyor. Onlarda kısa bir süre içerisinde nihai kararını açıklayacaklardır" dedi.