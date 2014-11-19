'Sadece Suriye'de değil Irak'ta da uçuşa yasak bölge ilan edilmeli'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cezayir ziyareti öncesinde düzenlediği basın toplantısında, “Suriye’de hedefi rejim olan bir çalışmanın yürümesi lazım. Uçuş yasağından tutunuz, güvenli bölgeye varıncaya kadar, eğit donatla güçlendirilen adımların atılması lazım. Koalisyon güçleri, kendilerine bizim de sorduğumuz ve tavsiye ettiğimiz adımı atmış değiller. Bazı emareler var gibi bir süreci yaşıyoruz. Bu süreç gerçekleşmeden Türkiye’nin tutumu şu anda nasılsa öyle devam edecektir” dedi.

Erdoğan, sözlerini “Diğer bir konu Irak açısındandır. Yüzde 40’ı işgal altındadır. Irak’ta da bu saydığım başlıklar aynı şekilde uygulamaya girmedikçe, sağlıklı bir netice almak yine mümkün olmayacaktır. Irak’ta da uçuşa yasak bölge, güvenli bölge ve eğit donat yapılmalıdır. Orada da sağlıklı bir netice almak mümkün değil. Yeni yeni merkezi hükümete bağlı olan ordu adımlar atıyor. Temenni ederiz ki bunlar gerçekleşir ve bir an önce netice almış oluruz” şeklinde sürdürdü.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cezayir ziyareti öncesinde konuştu.

Basın toplantısının soru cevap kısmı şöyle:

Çözüm süreci

Haftaya ılımlı bir fotoğrafla başladık. Heyetin genişlemesi gibi ayrıntılar var. Silahsızlanmaya doğru süreç doğru mecrada mı?

Sözünü yapmak çok güzel, uygulama aslolan. 6-7 Ekim olayları sonrasında gelişmeler sözde değil özde olmalı. Silahsızlanma konusunda atılacak adımlar, ülkemizde vatandaşlarımızın çözüm sürecinden beklentilerine cevap konusunda önemli bir adım olacaktır. Halkımızın hakkı olduğu kadar bizim de idealimizdir. Beklentimiz, inşallah çözüm süreci bu istikamette devam etsin.

Suriye ve Irak'taki gelişmeler

Askeri yetkililerin teması olmuştu. Ne durumda? Bedelli askerlikte adım atılırsa tavrınız ne olur?

Eğit donatta taraflar henüz kararlı bir adım atmış değil. Koalisyon güçleri içinde çok lokal çalışmalar oluyor. İdeal olan, yapılması gereken henüz yapılmış değil. Kaldı ki sadece eğit donatı konuşursak kendimizi aldatmış oluruz. Irak ve Suriye’yi farklı bir şekilde değerlendirmek durumundayız.

Suriye’de hedefi rejim olan bir çalışmanın yürümesi lazım. Uçuş yasağından tutunuz, güvenli bölgeye varıncaya kadar, eğit donatla güçlendirilen adımların atılması lazım. Koalisyon güçleri, kendilerine bizim de sorduğumuz ve tavsiye ettiğimiz adımı atmış değiller. Bazı emareler var gibi bir süreci yaşıyoruz. Bu süreç gerçekleşmeden Türkiye’nin tutumu şu anda nasılsa öyle devam edecektir.

Diğer bir konu Irak açısındandır. Yüzde 40’ı işgal altındadır. Irak’ta da bu saydığım başlıklar aynı şekilde uygulamaya girmedikçe, sağlıklı bir netice almak yine mümkün olmayacaktır. Irak’ta da uçuşa yasak bölge, güvenli bölge ve eğit donat yapılmalıdır. Orada da sağlıklı bir netice almak mümkün değil. Yeni yeni merkezi hükümete bağlı olan ordu adımlar atıyor. Temenni ederiz ki bunlar gerçekleşir ve bir an önce netice almış oluruz.

Bedelli askerlikle ilgili ben başbakanlığım döneminde bu konuyla ilgili hükümetin düşüncelerini söylemiştim. Şu anda da bunun artıları var eksileri var. Nedense birileri zaman zaman çıkıp bu işi kaşıyorlar. Bunlar doğru yaklaşım tarzı değil. Ben burada, TSK’nin kanaatini bir kenara koymak da mümkün değil. TSK’nın da ihtiyacını gözardı ederek değil, onu değerlendirmeye alarak böyle bir karar verilir.

Bu bakımdan şu anda böyle bir kararı ne hükümet vermiştir, ne TSK’nın kesin bir kanaati açıklanmıştır, bana kesin olarak yansıyan bir şey söz konusu değildir. Sırtımızda gerçekten ağır bir küfe var.

Böcek iddianamesi

Böcekleri yerleştirdiği dönemde bir emniyet amirinin Pensilvanya’yla bağlantılı olduğu iddia ediliyor.

İddianamenin yargı sürecinde altından neler çıkacak bunu hep birlikte göreceğiz. Sizlerin de ifade ettiği gibi ortada olan vaka neyse, paralel devlet yapılanması olarak ulusal güvenliğimizi tehdit eden bu yapının nereye sızdığını, nerelerde ne tür faaliyetler gösterdiğini, kesinlikle Pensilvanya’yla bağlantısı vardır. Bizler en son MGK basın bildirisinde bunu açıkladık. Şu anda hükümetimiz de bu tavsiye kararı üzerinde çalışmasını sürdürüyor. Onlar da kısa süre içinde nihai kararlarını açıklayacaktır.