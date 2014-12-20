Erdoğan, başbakanken örtülü ödenekten 6,3 milyar lira harcamış

Cumhuriyet gazetesi yazar Çiğdem Toker, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 11 yıllık başbakanlığı döneminde örtülü ödeneğin 12 kat arttığını ve 6 milyar 355 milyon lira kullandığını yazdı. Toker yazısında, “Başka bir ifadeyle Erdoğan’ın 11 yıl boyunca örtülü ödenekten kullandığı para, bütçe gelirlerindeki artış hızının 4 katı! Bu sonuç, hangi maliyeciye sorarsanız sorun, en hafif deyimle vahimdir” dedi.

Çiğdem Toker’in Cumhuriyet’te “7 milyarı örttü” başlığıyla yayımlanan (20 Aralık 2014) yazısı şöyle:

7 milyarı örttü

Başbakan Ahmet Davutoğlu, kasım ayında örtülü ödenekten 119 milyon TL’lik harcama yaptı.

Maliye Bakanlığı’nca açıklanan kasım ayı bütçe gerçekleşme sonuçlarına göre bütçede “gizli hizmet giderleri” olarak geçen, 11 aylık örtülü ödenek harcaması, 1 milyar 1 milyon lirayı geçti.

Görevi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan devraldığı eylül ayından itibaren, Başbakanlık örtülü ödeneğini kullanmaya başlayan Davutoğlu’nun örtülü ödenek harcaması, üç ayda 263.2 milyon TL’ye ulaştı. Aylar itibarıyla şöyle:

Eylül: 109.5, Ekim: 34.7, Kasım: 119 milyon TL.

Başbakan Davutoğlu’nun kasım ayında kullandığı 119 milyon TL’nin, 2014 yılı 11 aylık harcama ortalamasının 28 milyon TL üzerinde olduğunu belirtelim.

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Amacı ve nerelere harcandığını Başbakan ile dar bir bürokrasi kadrosu dışında kimsenin bilmediği örtülü ödenek, genel bütçe gelirlerinden harcanıyor. (Binde 5’e kadar kullanım limiti var.)

Daha açık anlatımla hepimizin vergilerinden finanse ediliyor.

Dolayısıyla nerelere harcandığını sorma hakkımız yasayla engellense de, en azından bütçe gelirleri ile örtülü ödenek harcamaları arasında adil ve hakkaniyetli bir ilişki beklemek herkesin hakkı.

Bekliyoruz da ne oluyor, bakalım...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, başbakan sıfatıyla örtülü ödeneği kullanmaya başladığı 2003 (Mart) yılından, 2013 sonuna kadarki on yıllık harcama ile bütçe gelirleri arasındaki ilişkiyi yansıtacağını düşünerek hazırladığım şu grafik bize anlamlı bir fikir verebilir: (Not: Örtülü ödeneğin milyon TL, bütçe gelirlerinin milyar TL olmasında hata yok. Birimler, artış hızını esas alıyor.)

Üç kat hızlı artış

2003’te, 100 milyar TL civarındaki genel bütçe gelirleri, 2013’te 375 milyar TL’ye ulaşmış. Bu yıl 393 milyar TL hedefleniyor. En iyimser söyleyişle devletin genel bütçe gelirleri, 11 yılda 4 kat artmış.

Buna karşılık, 2003’te yaklaşık 100 milyon TL ile başlayan örtülü ödenek, 2013 sonuna gelindiğinde 1 milyar 240 milyon TL’ye ulaşıyor. Yani 11 yılda 12 kat artmış.

Başka bir ifadeyle Erdoğan’ın 11 yıl boyunca örtülü ödenekten kullandığı para, bütçe gelirlerindeki artış hızının 4 katı!

Bu sonuç, hangi maliyeciye sorarsanız sorun, en hafif deyimle vahimdir...

Erdoğan 7 milyar harcadı

Gelelim, Erdoğan’ın başbakanlık döneminde örtülü ödenek harcamalarının toplamına.

2003-2013 dönemini kapsayan 11 yıl boyunca örtülü ödenekten harcadığı tutar 6 milyar 355 milyon TL. (2003 ve 2004 yılı verileri Başbakanlık bütçesinden, diğerleri Maliye verileri.)

Bu yılın ocak ayından cumhurbaşkanı seçimlerini de kapsayan ağustos ayını da kapsayan 8 aylık harcama tutarı olan 738 milyon TL eklendiğinde, 7 milyar 93 milyon TL’lik bir örtülü ödenek kullanımına ulaşılıyor.

Hesabı sorulamayan 7 milyar...

Fakat bu tablodan daha vahimi ne biliyor musunuz?

Bir yıl önce Barış Güler ile Süleyman Aslan’ın evinde bulunup el konulan paraların, geri verilecek olması nedeniyle, yasal faizini de bizim ödeyecek olmamız.

2015 bütçesi hayırlı olsun.