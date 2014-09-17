'Haziran'da 14 milyon lira olan örtülü ödenek harcaması temmuz ağustosta nasıl 300 milyon liraya çıktı?'

Cumhuriyet yazarı Çiğdem Toker, haziran ayında 14 milyon lira olan örtülü ödenek harcamasının temmuz ayında 157 milyon, ağustos ayında da 141 liraya yükseldiğini yazdı. Toker, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini hatırlatarak “Bu kalemin, izleyen iki ayda 10-11 kat artarak 141-157 milyon TL’ye yükselmesi, hangi ‘milli menfaat’ için gerçekleşmiş olabilir?” diye sordu.

Çiğdem Toker’in Cumhuriyet’te “Örtülü ödenek gelişmeleri” başlığıyla yayımlanan (17 Eylül 2014) yazısı şöyle:

Örtülü Ödenek Gelişmeleri

Temmuz ve ağustos aylarına ilişkin bütçe gerçekleşmeleri birlikte açıklandı.

Maliye Bakanlığı verilerinden, “gizli hizmet giderleri” başlığı altında geçen örtülü ödenekten, temmuzda 157 milyon 229, ağustos ayında ise 141 milyon 796 bin TL harcama yapıldığını öğreniyoruz.

Bu iki rakam, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başbakanlığının son iki ayında, örtülü ödenekten 300 milyon TL kullandığı anlamına geliyor.

Temmuz-ağustos ile birlikte 2014 yılı ocak-ağustos dönemi sekiz aylık toplam örtülü ödenek harcaması ise 738 milyon 77 bin TL’ye ulaştı.

2013 yılında temmuz-ağustos toplamı 331 milyon 28 bin TL idi.

2013 yılı ocak-ağustos dönemi ise 873 milyon 623 bin TL olarak gerçekleşmişti.

Karşılaştırmalı olarak gerek temmuz-ağustos, gerekse sekiz aylık veriler açısından bakıldığında, örtülü ödenek harcamalarında “düşüş” var.

2012-2013 dönemindeki olağanüstü artış hızı yavaşlamış.

***

Önceki yıllarla karşılaştırıldığında, özellikle son iki yıl örtülü ödenek harcamalarında kaydedilen “rekor” artış kamuoyunda sık tartışıldı.

Artış döneminin Suriye iç savaşıyla örtüşmesi, Suriyeli muhaliflere yapılan silah yardımı kuşkusunu gündeme getirdi. (Yasa gereği, örtülü ödenek harcamaları gizli olduğu için, bu kuşkuların doğruluğu resmen belgelenemiyor.)

Aynı “kuşkudan” hareketle, örtülü ödenekteki “nispi” hız yavaşlamasını, Suriye iç savaşının boyut ve nitelik değiştirmesiyle birlikte düşünmek mümkün. Artık, iç savaşın başlayıp hızlandığı ilk zamanlarda sıkça anılan ve dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun desteklediği Özgür Suriye Ordusu ile onun “silah mühimmat” ihtiyacından kimse söz etmiyor...

Savaş ve finansman dinamikleri değişti.

ÖSO yerine, kafa kesen vahşi ID’nin “namı” yürüyor. Irak Enerji Enstitüsü’ne göre, işgal ettiği petrol sahalarından günlük geliri 1 milyon dolara ulaşan, saflarına yeni katılanlara aylık 400-600 dolar maaş ödeyen, vahşetlerini yayacak dijital ağa sahip, bütçesini kurmuş, finansman sorunu olmayan bir ID’den söz ediyoruz...

***

Yine de bu tablo, başka bir tartışmaya engel değil.

Maliye verilerine baktığınızda haziran ayı örtülü ödenek harcamasının 14 milyon TL gibi, sekiz ayın en düşük düzeyinde kaldığı görülüyor.

Bu kalemin, izleyen iki ayda 10-11 kat artarak 141-157 milyon TL’ye yükselmesi, hangi “milli menfaat” için gerçekleşmiş olabilir?

Temmuz-ağustos, Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasının en yoğun dönemine karşılık geliyor. Söz konusu dönemde, örtülü ödeneğin, -kanunla yasaklanmasına rağmen seçim kampanyası için kullanılma ihtimali, muhalefet milletvekillerince Yüksek Seçim Kurulu nezdinde gündeme getirilmişti.

Cevabını “resmen” alamayacak olsak da, kampanya döneminde, 10 kat artışı ifade eden güncel rakamlar vesilesiyle anımsatmış olalım.

Örtülü ödenek harcama yetkisi içinde bulunduğumuz aydan itibaren Başbakan Ahmet Davutoğlu’na geçti.