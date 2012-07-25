'TOKİ’ye aktarılan 15 milyon lira örtülü ödenekten mi?'

- Hülya Karabağlı

Ankara

CHP Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk, Başbakanlık yeni binasını TBMM gündemine taşıdı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde Köktürk, “ Türkiye’nin ‘beyaz sarayı’ diye nitelendirilen bina için TOKİ’ye 15 milyon liralık avans ödemesi örtülü ödenekten mi “ dedi.

Ayrıntılı bilgilere yer verilen önergedeki gerekçeler şöyle:

Birinci derecede sit, üçüncü derece oldu

Başbakanlık’ın 300 milyon TL’ye mal olması beklenen yeni binasıyla ilgili gelişmeler Cumhuriyet tarafından kamuoyuna duyurulmuştu. Bu çerçevede bina inşaatı için 1. derece sit alanı olan “Gazi Tesisleri”nin 10 günde 3. derece sit alanı haline getirildiği, gizli yöntemle yapılan ihaleden önce bölgeye yaklaşık 2 milyon TL’lik “ölü yatırım” yapıldığı ortaya çıkmıştı.

AOÇ’nin 151 bin 723 metrekarelik taşınmazı

Şimdi ise sürecin doğrudan muhatabı olan Başbakanlık, Orman Genel Müdürlüğü ve TOKİ arasında inşaata ilişkin imzalanan protokol yeni soruları beraberinde getirdi. Şubat ayında imzalanan protokolle, genel müdürlük, Orman Çiftliği Mahallesi’ndeki toplam 151 bin 723 metrekarelik taşınmazını TOKİ’ye devretti. TOKİ ise bunun karşılığı olarak yine genel müdürlüğün aynı bölgedeki diğer taşınmazları üzerine genel müdürlük için yeni idare binaları, hizmet evleri ve sosyal tesisler yapma taahhüdünde bulundu.

TOKİ’ye 15 milyon TL’lik avans

Taşınmazların boşaltılması nedeniyle oluşacak genel müdürlük için yeni bina kiralama masraflarının da TOKİ ve Başbakanlıkça karşılanması imza altına alındı.

Protokolle birlikte Başbakanlık’ın TOKİ’ye yapacağı ödemeler ve bunların şekli de düzenlendi. Bu çerçevede proje öncesinde yapılacak çalışmalarda kullanılması için Başbakanlık’ın idareye 15 milyon TL’lik avans ödemesi kararlaştırıldı. Başbakanlık’ın avansı protokol tarihinden hemen sonra ödediği öğrenildi.

Bütçede yeni bina yok

2012 bütçesine yeni bina giderlerini almayan Başbakanlık’ın, 15 milyon TL’sini avans olarak ödediği projenin tüm giderlerini örtülü ödenek bütçesinden yapabileceği belirtiliyor. Başbakanlık örtülü ödeneğinden 2011 yılında 391 milyon 682 bin 533 TL harcanmıştı.”

-Başbakanlık’ın, Söğütözü’nde yapılacak yeni binasının yapımı için Başbakanlık, Orman Genel Müdürlüğü ve TOKİ arasında imzalanan protokol sonrasında TOKİ’ye 15 milyon TL avans ödemesi yaptığı doğru mudur?

-Bu ödeme Başbakanlık örtülü ödeneğinden mi yapılmıştır?

‘Örtülü ödeneğe uygun bir ödeme mi?’

-Bu ödeme eğer Başbakanlık Örtülü Ödeneğinden yapıldıysa, harcamalarının nerelere yapılacağı yasalarla belirlenmiş olan Örtülü Ödenek kullanımına uygun bir ödeme midir?

-Örtülü Ödenek harcamalarının son yıllarda katlanarak artmasının nedenleri arasında bu tür usule uygun olmayan harcamaların payı var mıdır?

-Türkiye gibi halkının büyük bölümü yoksulluk ve açlık sınırının altında yaşayan bir ülkede bu tür saraylara gereksinim var mıdır?

‘Lale Devri şatafatı’

-Halkımızın büyük bölümü yoksullukla mücadele ederek yaşama tutunmaya çalışırken; İktidarınızın son yıllarda hanlar, hamamlar, saraylar, VİP’li büyük camiler yapmaya yönelmesi neyin habercisidir? Bu yapılanlar sizce tarihsel sürecimizdeki “Lale Devri”nin şatafatı ve arkasından gelen büyük çöküş süreciyle benzerlik taşımakta mıdır?