CHP'li Köktürk: Örtülü ödenekten ilk 5 ayda 537 milyon lira mı harcandı?

Hülya Karabağlı/ Ankara

CHP Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk örtülü ödenek harcamalarını Meclis gündemine taşıdı. 2012 yılında1 milyar 169 milyon lira olan örtülü ödenek harcamasının 2013 yılının ilk beş ayında 537 milyon liraya ulaştığına dikkat çekti.

Köktürk, “Mayıs 2013’te neredeyse 2012 yılının tamamı kadar harcama yapılmış” dedi. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle verilen soru önergesi ve gerekçesi şöyle:

Örtülü ödenekten yapılan harcamalar, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün Kamu Hesapları Bülteni’nde “gizli hizmet giderleri” başlığı altında gözüküyor.

Buna göre, sadece Mayıs ayındaki örtülü ödenek harcaması 210 milyon 818 milyon lira. Bu tutar, “şu ana kadarki en yüksek harcama” oluyor.

Kıyaslamak için bir örnek vermek gerekirse, 2007 yılında örtülü ödenekten yapılan harcamaların tamamı 262 milyon TL idi. Mayıs 2013’te neredeyse 2012 yılının tamamı kadar harcama yapılmış!

-Hükümetlerin namusuna bırakılan Örtülü Ödenek harcamalarının bu kadar artmasının nedeni nedir?

-Ergenekon, Balyoz, Casusluk, Kafes gibi davalarda kullanılan gizli tanıklara “Örtülü Ödenek”ten ne kadar para harcanmıştır?

-Örtülü Ödenek harcamalarının ne kadarı komşumuz Suriye ile “sıfır sorun” hedefi için harcanmaktadır?

- “Libya’da Kaddafi’ye karşı savaşan ve resmi sıfatı olmayan isyancılara, 300 milyon doların valiz içinde gönderildiği dillendirilen, Dışişleri Bakanı Sayın Davutoğlu tarafından ise; “miktarının 200 milyon dolar olduğu, Libya Ulusal Geçiş Konseyine kredi olarak verildiği ve geri ödemesinin yapılacağı açıklanan bu paraların” ne kadarı Kaddafi’yi deviren Libya Ulusal Konseyinden geriye tahsil edilmiştir?

-Yapmış olduğunuz “Milli İradeye Saygı Mitinglerine” Örtülü Ödenekten para harcanmış mıdır?