Erdoğan, Adana'da polisin öldürdüğü gencin babasını aradı: Ne gerekirse yapılacak

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da uygulama noktasından kaçması üzerine polis tarafından vurularak öldürülen Suriyeli Ali Hemdan El Asani'nin (18), babası Adnan Hemdan El Asani'ye telefonla arayarak, başsağlığı diledi.

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Sucuzade Mahallesinde Suriyeli bir sığınmacı dur ihtarına uymadığı iddiasıyla polis tarafından öldürüldü. Asan'yi öldüren polis kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Asani'nin Hürriyet Mahallesi'nde oturan babası Adnan Hemdan El Asani'yi telefonla aradı. Acılı babaya, başsağlığı ve sabır dileğinde bulunan Erdoğan, "Özellikle Ali evladımızın öldürülmesi konusu bizi ciddi manada üzmüştür. Bununla ilgili ne gerekirse yapılacaktır. Bu konuda hiç endişeniz olmasın. Ali bizim de evladımızdır" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, olayla ilgili hukuki sürecin başladığını ve konunun sonuna kadar takipçisi olunacağını da kaydetti.

Baba Adnan Hemdan El Asani de tercüman aracılığıyla, "Biz kardeşiz Türkiye Cumhuriyeti halkı ve Cumhurbaşkanı ile gurur duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, Ali sizin bir evladınız. Onun hakkını ben size teslim ettim" diye konuştu. (DHA)

















