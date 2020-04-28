Adana'da Suriyeli sığınmacı genci öldüren polis tutuklandı

Adana'da, 'dur' ihtarına uymadığı gerekçesiyle 17 yaşındaki Suriyeli sığınmacıyı kalbinden vurarak ölümüne neden olan polis ifadesinin alınmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Sucuzade Mahallesinde Suriyeli bir sığınmacı dur ihtarına uymadığı iddiasıyla polis tarafından öldürüldü. Polisin uygulama yaptığını gören Ali El Hemdan, adlı Suriyeli gencin ara sokağa girip koşmaya başladığı, bunun üzerine polisin Hemdan’a ateş açtığı belirtildi.

Hemdan’ın vurulmasının hemen sonrasında yaşananlar ise bir yurttaş tarafından cep telefonuyla çekildi. Çekilen görüntülerde, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin vurulan gence kalp masajı yapıp, ambulansa bindirdiği görülüyor. O esnada yurttaşın “Çocuğun peşinden koştu, polis. Durmayınca vurdu, kalbinden” dediği görüldü. Olay sonrası hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybetti.

Adana’da Valiliği’nin açıklamasında olay ‘kaza’ olarak nitelendirildi. Açıklamada “Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimizin uygulama yaptığı esnada, uygulama noktasında dur ikazına uymayarak kaçan Suriye uyruklu A. H. isimli şahıs, uyarı ateşi açılması esnasında kazaen yaralanmıştır. Yaralı olarak hastaneye sevk edilen A.H. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. İlgili polis memuru, açığa alınmış olup adli ve idari tahkikat devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” dendi.

Evrensel'den Volkan Pekal’a konuşan yakınlarının verdiği bilgiye göre Hemdan, ailesinin geçimi için bir tekstil atölyesinde çalışıyordu. Mola sırasında sokağa çıkan Hemdan, 20 yaşından küçüklerin sokağa çıkma yasağı olduğu için polisi görünce korkup kaçtı. Yakınları, Hemdan’ın yanında geçici koruma kimliğinin olmadığını da söyledi.

Valilik tarafından açığa alındığı duyurulan polis F.K. hakkında sulh ceza hakimliği tarafından tutuklama kararı verildi.

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