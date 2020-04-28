Adana'da Suriyeli bir genç polis tarafından göğsünden vurularak hayatını kaybetti; valilik 'kazaen yaralandı' dedi

Adana'da uygulamada polisin 'dur' ihtarına uymadığı gerekçesiyle 17 yaşındaki Suriyeli gencin ölümüne yol açan polis, açığa alındı. Adana Valiliği, yaptığı açıklamada, soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı 17 yaşındaki Sucuzade Mahallesi'nde Ali H. isimli gencin, sokağa çıkma yasağında dışarı çıktığı için polisin 'dur' ihtarı yaptığı ancak kaçtığı için vurulduğu belirtilmişti.

Haber sitelerinde, 'ayağından vuruldu' şeklinde geçen olayın, sosyal medyada yayınlanan bir videoda doğru olmadığı ve göğsünden vurulduğu ortaya çıkmıştı.

Adana Valiliği'nden açıklama: Kazaen vuruldu

Adana Valiliği olayla ilgili polis memurunun açığa alındığını belirterek, "27.04.2020 günü saat 12.00 sıralarında Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimizin uygulama yaptığı esnada, uygulama noktasında 'dur' ikazına uymayarak kaçan Suriye uyruklu Ali H. isimli şahıs, uyarı ateşi açılması esnasında kazaen yaralanmıştır. Yaralı olarak hastaneye sevk edilen Ali H. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. İlgili polis memuru, açığa alınmış olup adli ve idari tahkikat devam etmektedir." açıklamasında bulundu.