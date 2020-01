Erdoğan'dan Mısır yorumu: Dikleşmeyi sevmeyen bir insanım

Başbakan Tayyip Erdoğan, Mısır ile Türkiye arasında yaşanan diplomatik krize ilişkin yaptığı açıklamada "Biz halkların egemenlik haklarına saygı duymayana saygı duymayız" ifadesini kullandı.

Mısır ile Türkiye arasında yaşanan büyükelçi krizine ilişkin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan ilk açıklama geldi. Trabzon’da Ziraatçılar Birliği toplantısı çıkışında konuşan Erdoğan:

“Şu anda bu darbe yönetiminin büyükelçimize karşı takınmış olduğu tavrı aynen biz de Mısır’ın Ankara’daki maslahatgüzarına karşı takınıyoruz ve takındığımız bu tavır Mısır halkına karşı değildir, darbeci yönetime karşıdır. Çünkü biz dünyada demokrasi mücadelelerinin yanındayız. Biz halkların egemenlik haklarına saygı duymayanlara asla saygı duyamayız. Halkların iradesine saygı duyanlara her zaman saygı duyduk, bundan sonra da saygı duymaya devam edeceğiz.

Dikleşmeyi sevmeyen bir insanım

Bütün derdimiz demokratik parlamenter sistemlerin dünyada güçlenmesidir, atılan bu adım da bunun bir neticesidir. Büyükelçimize karşı takınılmış olan tavır arkasından da mukabil adımı getirmiştir. Ve biz de şu anda kendilerine müddeti verdik ve 29 Kasım’a kadar Türkiye’yi terk etmesini istedik. O zaten benim her zaman söylediğim bundan sonra da söyleyeceğim ve siyasi hayatım boyunca da artık bu benim söylemlerimde kayıtlara geçmiş olan tavrımdır. Siyasette her zaman dik durmayı seven ama dikleşmeyi sevmeyen bir insanım. Dolayısıyla da kalkıp darbeyle iş başına gelenlere hiçbir zaman saygı duymayacağım. Mısır halkının sevgisi, gerek şahsımın, parti tabanımın, Türk halkının da gönlündedir, kalbindedir bundan şüpheniz olmasın.”