Davutoğlu'dan Mısır yorumu: Bugünler geçicidir

Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Mısır ile yaşanan krize ilişkin "Türk-Mısır dostluğu ebedidir, bugünler geçer" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye ile Mısır arasında yaşanan büyükelçi krizine yönelik bir açıkama yaptı.

Mısır'da yaşananlara tepki göstermelerinin nedeninin halkın iradesine olan saygıları olduğunu söyleyen Davutoğlu, yaşanan krizin 'geçici' olduğunu söyledi.

Davutoğlu, "Türk-Mısır dostluğu ebedidir, bugünler geçer Mısır'da halkın iradesine saygı duyan bir yönetim iş başına gelir ve Türk-Mısır ilişkileri bugün olduğundan çok daha ileri düzeylere hep birlikte taşınır" diye konuştu.

Davutoğlu'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye ve Mısır birbirine saygı duymuş iki önemli bölgesel güçtür. Bu yaşananlar Mısır'la derin dostluğumuzu etkilemez. Aksine Türkiye'nin ve Başbakanımızın ifadelerinde kendini bulan temel ilke Mısır halkının iradesine saygıdır.

Mısır ilk kez şeffaf seçimlerle bir cumhurbaşkanı seçmiştir. Seçim sonrasında da uluslararası aktörlerin tanıdığı bir hükümet oluşturulmuştur. Bu sene 3 Temmuz'da askeri darbeye gösterdiğimiz tepki Mısır halkına gösterdiğimiz saygının sonucudur.

Biz Mısır halkının iradesine saygı duyduğumuz için bu tavrı sergiledik. Bir kesmi başka bir kesime tercih ettiğimiz için değil. Türk Mısır halklarının kardeşliği ebedidir. Krizler geçicidir, dostluklar bu anlamda ebedidir. Mısır, Arap toplumunun omurgasıdır. Mısır'ın istikrarı bölgenin istikrarıyle doğrudan ilgilidir.

Mısır'da demokrasinin kökleşmesi bölgedeki diğer halklara da ümit verecektir. Aksine Mısır'da demokrastik sürece sekte vurulması bölgedeki diğer talepleri de olumsuz etkileyecektir. Daha önce büyükelçimizi istişare için çağırmıştık, daha sonra görevine geri dönmüştü.

Ancak bugün Mısır'daki geçici yönetim kararını bize bildirdi. Biz de mütekabiliyet esasına bağlı olarak aynı tepkiyi verdik. Bu savunduğumuz ilkelere duyduğumuz bir saygının gereğidir. Şunu da her zaman vurguladık ve vurgulamaya devam edeceğiz; Türk-Mısır dostluğu ebedidir, bugünler geçer, Mısır'da halkın iradesine saygı duyan bir yönetim iş başına gelir ve Türk-Mısır ilişkileri bugün olduğundan çok daha ileri düzeylere hep birlikte taşınır."