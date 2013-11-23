Türkiye Mısır'a yanıt verdi, Büyükelçi 'istenmeyen adam' ilan edildi

Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Abderahman Salaheldin istenmeye adam ilan edildi.

Mısır'ın, Türkiye'nin Kahire Kahire Büyükelçisi Hüseyin Avni Botsalı'yı istenmeyen adam ilan etmesi üzerine, Türkiye de aynı tepkiyi verdi.

Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Abderahman Salaheldin de, Türkiye tarafından persona non grata-istenmeyen adam ilan edildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin açıklamasında şöyle denildi:

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Hüseyin Avni Botsalı bugün Mısır Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Mısır'ın Ankara'daki temsil düzeyinin maslahatgüzar seviyesine indirildiği ve kendisinin de "istenmeyen adam" ilan edildiği bildirilmiş, en geç 29 Kasım 2013 tarihi itibarıyla ülkeyi terk etmesi istenmiştir.

Bu gelişme üzerine, uluslararası ilişkilerin temelini oluşturan mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde, Mısır'ın ülkemizdeki geçici Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak ilişkilerimizin maslahatgüzar düzeyine indirildiği ve daha önce istişareler için ülkemizden ayrılmış bulunan Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Abderahman Salaheldin'in "istenmeyen adam" ilan edildiği bildirilmiştir.

Üzüntü duyduğumuz bu durumun tarih önündeki sorumluluğu, Mısır'da 3 Temmuz darbesinin olağanüstü şartlarında işbaşına gelen geçici yönetime aittir. Herhalükarda, Türk ve Mısır halkları arasında tarihten gelen köklü ilişkiler ve kardeşlik bağları her zaman ve her şartta baki kalacaktır.

Dost ve kardeş Mısır'ın en kısa zamanda istikrar ve demokrasiye kavuşmasını ve akabinde, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin normale dönmesini temenni ediyoruz.