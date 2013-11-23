T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türkiye Mısır'a yanıt verdi, Büyükelçi 'istenmeyen adam' ilan edildi

Dışişleri: Üzüntü duyduğumuz bu durumun tarih önündeki sorumluluğu, Mısır'da 3 Temmuz darbesinin olağanüstü şartlarında işbaşına gelen geçici yönetime aittir

23 Kasım 2013 17:04

Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Abderahman Salaheldin istenmeye adam ilan edildi.

Mısır'ın, Türkiye'nin Kahire Kahire Büyükelçisi Hüseyin Avni Botsalı'yı istenmeyen adam ilan etmesi üzerine, Türkiye de aynı tepkiyi verdi.

Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Abderahman Salaheldin de, Türkiye tarafından persona non grata-istenmeyen adam ilan edildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin açıklamasında şöyle denildi:

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Hüseyin Avni Botsalı bugün Mısır Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Mısır'ın Ankara'daki temsil düzeyinin maslahatgüzar seviyesine indirildiği ve kendisinin de "istenmeyen adam" ilan edildiği bildirilmiş, en geç 29 Kasım 2013 tarihi itibarıyla ülkeyi terk etmesi istenmiştir.

Bu gelişme üzerine, uluslararası ilişkilerin temelini oluşturan mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde, Mısır'ın ülkemizdeki geçici Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak ilişkilerimizin maslahatgüzar düzeyine indirildiği ve daha önce istişareler için ülkemizden ayrılmış bulunan Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Abderahman Salaheldin'in "istenmeyen adam" ilan edildiği bildirilmiştir.

Üzüntü duyduğumuz bu durumun tarih önündeki sorumluluğu, Mısır'da 3 Temmuz darbesinin olağanüstü şartlarında işbaşına gelen geçici yönetime aittir. Herhalükarda, Türk ve Mısır halkları arasında tarihten gelen köklü ilişkiler ve kardeşlik bağları her zaman ve her şartta baki kalacaktır.
Dost ve kardeş Mısır'ın en kısa zamanda istikrar ve demokrasiye kavuşmasını ve akabinde, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin normale dönmesini temenni ediyoruz.

 

ETİKETLER

mısırtürkiyebüyükelçiistenmeyen adampersona non gratahaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24