Mısır, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Botsalı'yı 'istenmeyen adam' ilan etti

Mısır, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Hüseyin Avni Botsalı'yı "istenmeyen kişi" (persona non grata) ilan etti. "Türkiye'nin iç işlerine müdahale etmesini" gerekçe gösteren Mısır, Ankara'yla diplomatik ilişkilerin derecesini de düşürdü.

Mısır'da Muhammed Mursi yönetimine yapılan darbenin ardından Ankara ile Kahire arasında başlayan gerilim yeni bir boyuta ulaştı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Türkiye ile ilişkilerin düzeyini düşürme kararı alındığını açıkladı.

Ayrıca Kahire'deki Türkiye Büyükelçisinin de ülkeyi terketmesi istendi. Mısır Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Bedr Abdelatty, Türkiye'yi Mısır'ın çıkarlarına karşı kamuoyu oluşturmakla suçladı.

Mısırlı sözcü Abdelatty, ayrıca Ankara'yı Mısır'da istikrarsızlık yaratmak isteyen kurumları desteklemekle de suçladı.

Mısır'ın, Ankara'daki büyükelçisini de geri çekeceği öğrenildi.

Mısır'ın bu kararına ilk tepki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den geldi. Gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Gül, "Mısır'da olağanüstü bir durum var. Umarım Mısır'la ilişkiler rayına oturur" dedi.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Hüseyin Avni Botsalı, 12 Kasım'da Mısır Dışişleri Bakanı Yardımcısı Hatim Seyf en-Nasır ile görüşmuştü.

Botsalı'ya Türk hükümeti yetkilileri ve devlet adamlarının Mısır hakkında yaptığı açıklamaların ülkenin içişlerine karışmak anlamına geldiği iletilmişti.