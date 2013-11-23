T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mısır, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Botsalı'yı 'istenmeyen adam' ilan etti

Mısır Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Türkiye ile ilişkilerin düzeyini düşürme kararı alındığını açıkladı

23 Kasım 2013 14:21

Mısır, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Hüseyin Avni Botsalı'yı "istenmeyen kişi" (persona non grata) ilan etti. "Türkiye'nin iç işlerine müdahale etmesini" gerekçe gösteren Mısır, Ankara'yla diplomatik ilişkilerin derecesini de düşürdü.

Mısır'da Muhammed Mursi yönetimine yapılan darbenin ardından Ankara ile Kahire arasında başlayan gerilim yeni bir boyuta ulaştı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Türkiye ile ilişkilerin düzeyini düşürme kararı alındığını açıkladı.

Ayrıca Kahire'deki Türkiye Büyükelçisinin de ülkeyi terketmesi istendi. Mısır Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Bedr Abdelatty, Türkiye'yi Mısır'ın çıkarlarına karşı kamuoyu oluşturmakla suçladı.

Mısırlı sözcü Abdelatty, ayrıca Ankara'yı Mısır'da istikrarsızlık yaratmak isteyen kurumları desteklemekle de suçladı.

Mısır'ın, Ankara'daki büyükelçisini de geri çekeceği öğrenildi.

Mısır'ın bu kararına ilk tepki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den geldi. Gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Gül, "Mısır'da olağanüstü bir durum var. Umarım Mısır'la ilişkiler rayına oturur" dedi.
Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Hüseyin Avni Botsalı, 12 Kasım'da Mısır Dışişleri Bakanı Yardımcısı Hatim Seyf en-Nasır ile görüşmuştü.

Botsalı'ya Türk hükümeti yetkilileri ve devlet adamlarının Mısır hakkında yaptığı açıklamaların ülkenin içişlerine karışmak anlamına geldiği iletilmişti.

 

ETİKETLER

türkiyemısırdarbemüslüman kardeşleristenmeyen adamavni botsalıpersona non gratahaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24