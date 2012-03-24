Erbakanlar'ın miras davasına Zeynep Erbakan'ın sağlık raporları karıştı

T24 - 'Miras' nedeniyle kardeşlerini suçlayan Zeynep Erbakan'ın, boşanma davası dosyasında yer alan prikolojik durumuna ilişkin raporların miras davasında mahkemeye sunulacağı iddia edildi.

Erbakan Ailesi'nde kardeşleri birbirine düşüren 'miras' kavgasının sancıları sürerken, bu kez sağlık raporu bombası patladı. Kardeşlerini, babalarının malvarlığını üzerlerine geçirip kendisinden mal kaçırmakla suçlayan Zeynep Erbakan, geçen yıl eşinden ayrılmıştı. Boşanma davasında dosyaya, Zeynep Erbakan'ın organik delüzyonel (şizofreni benzeri) tanısıyla bir süre tedavi gördüğüne ilişkin sağlık raporunun da girdiği ortaya çıktı. Aileye yakın kaynaklara göre, bu rapor miras davasında da kullanılabilir.



Üç ayrı kuruma ait



Nebahat Koç'un Akşam gazetesindeki haberine göre; Erbakan Ailesi'nin büyük kızı Zeynep Erbakan, kardeşleri Fatih Erbakan, Elif Erbakan Altınöz ve eşi Mehmet Altınöz hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Ailedeki gergin süreç devam ederken, kardeşler arasındaki uyuşmazlık çözülemedi. Aileye ait tüm malvarlığı listesi kamuoyuna yansıdı.

Bu kez de özel sağlık raporları gündemde. Zeynep Erbakan ile Faruk Baykoç'un, anlaşmalı olarak boşandıkları ve 4 çocuğun velayetinin babaya verildiği davanın dosyasındaki sağlık raporları ortaya çıktı.

Ankara 11. Aile Mahkemesi'ndeki dosyada, Zeynep Erbakan'la ilgili çeşitli üniversite-vakıf hastanelerinden alınan sağlık ve ilaç kullanım raporlarına da yer verilmiş. Bu raporlara göre, Zeynep Erbakan epilepsi tedavisi görmüş. Balıklı Rum Hastanesi raporuna göre abla Erbakan'a 23 Mart-3 Nisan 2010 tarihleri arasında 'organik mizaç bozukluğu' nedeniyle tedavi uygulanmış. Hacettepe'nin 1 Şubat-20 Haziran 2011 tarihli muayenelerinde, mental bozukluk ve bipolar mizaç bozukluğu tanıları konmuş. Bir başka rapor da Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ait. 6 Mayıs 2008 tarihli ilaç kullanım raporunda epilepsi-organik delüzyonel (şizofren benzeri) bozukluklar tanısı ve tedaviye ilişkin ilaçlar yer alıyor.



Davaya yansıyabilir



Erbakan Ailesi'ne yakın kaynaklar, söz konusu sağlık raporlarının miras davasında da gerekli görüldüğü halde mahkemeye sunulacağını belirtiyor.