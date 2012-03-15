Zeynep Erbakan: Fatih ve Elif babamın fabrikasını, yalısını çaldı

T24 - Saadet Partisi “cihat paralarının” Fatih Erbakan tarafından zimmete geçirildiği iddiasıyla çalkalanırken, Erbakan’ın kızı Zeynep Erbakan kardeşleri hakkında babasından kalan malları kaçırdıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Milliyet'ten Türker Karapınar'ın haberine göre, Saadet Partisi (SP), Milli Görüş’ün etkili isimlerinden Oğuzhan Asiltürk’ün sonradan yalanladığı, parti için toplanan ve miktarı net olarak bilinmeyen “cihat paralarının” eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan ve damadı tarafından zimmetlerine geçirildiği iddiasıyla çalkalanırken, Erbakan’ın kızı Zeynep Erbakan’ın kardeşleri hakkında, babasından kalan malları üzerlerine geçirerek, mal kaçırdıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

Soruşturmaya konu suç duyurusu, 6 Mart 2012’de Erbakan’ın kızı Züheyra Zeynep Erbakan tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapıldı. Dilekçede, şu iddialara yer verildi:

“Necmettin Erbakan’ın vefatının ardından Ankara 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nden alınan veraset ilamında, mağdur Zeynep Erbakan ile birlikte Erbakan’ın diğer çocukları olan şüphelilerden Rabia Elif Erbakan Altınöz ve Muhammed Ali Fatih Erbakan’ın, Erbakan’ın mirasçısı olduklarına ve her birine terekeden bir pay verilmesine karar verilmiştir. Şüphelilerden Mehmet Altınöz ise Rabia Elif Erbakan Altınöz’ün eşi ve Erbakan’ın damadıdır. Diğer şüphelilerden Beşir Darçın da Erbakan’ın malvarlığını gerektiğinde emin kişi olarak kontrol eden ve Erbakan’ın malvarlığını emanetçi sıfatıyla muhafaza ettiği güvendiği şahıslardandır.

Hesaplarını izah edemediler

Erbakan’ın vefatının ardından geçen süre zarfında şüpheliler, Zeynep Erbakan’a intikal ettirilenler haricinde mirasla edindikleri veya Erbakan’dan kendilerine geçirilen herhangi bir malvarlığı bulunmadığını iddia etmelerine rağmen, ciddi birtakım gayrimenkullerin tapuda adlarına kayıt edildiği ve bankalardaki nakdi varlıklarının arttığı duyumları alınmıştır. Erbakan’ın vefatından önceki bir yıl içinde ve sonrasındaki dönemde şüphelilerden olan Rabia Elif Erbakan Altınöz, Muhammet Ali Fatih Erbakan ve Mehmet Altınöz’ün banka hesaplarında çok ciddi artışlar olduğu ve malvarlıklarının süratle artmasının hiçbir makul açıklamasını yapamamış oldukları aile meclisinde ifade edilmiştir.

Mehmet Altınöz’ün yine şüphelilerden Rabia Elif Erbakan Altınöz ile evliliği sonrasında yıllar içindeki vergi beyannamelerinin ve malvarlığı artışı dikkati çekmiştir. Mehmet Altınöz’ün 2010 sonu ve 2011 içinde bankalarda 10.000.000 TL’nin üzerinde nakdi varlığı kotrol etmeye başladığı ve bazı gayrimenkulleri tapuda adına kaydetttirdiği yönünde bilgiler gelmekte ve bu bilgilerin mağdur Zeynep Erbakan’ın haklarının korunması bakımından araştırılması gerekmektedir.

Bu duruma bariz bir kanıt da şüphelilerden Mehmet Altınöz’ün üzerine intikal eden bir gayrimenkul de İstanbul ilindeki değeri hayli yüksek Boğaz Yalısıdır. Bu gayrimenkulün Mehmet Altınöz’e devri sırasında Zeynep Erbakan tarafından ifade edildiği üzere hiçbir bedel ödenmemiş ve hiçbir şekilde eski tapu maliki hesaplarına ödeme intikal ettirilmemiştir. Yine Erbakan’ın malvarlığı içinde yer alan MİLDA Kağıt A.Ş. ve Konya Un Sanayi İşletmeleri ve Tic.Ltd.Şti.’nin asıl sahibi dolaylı olarak Erbakan olmakla birlikte, bu şirketler de emanetçi olarak 3. kişilerin üzerinde tutulmuştur. MİLDA Kağıt A.Ş‘nin ortağı ve Erbakan adına emanetçi olarak hissedar olan Mehmet Altınöz, Adnan Simit, Ali Vural, Beşir Darçın ve Osman Akgün, Erbakan’ın malvarlığını emanetçiler olarak üzerlerinde tutmuşlardır. ”

5 yıla kadar hapis

Dilekçede, şüphelilerin, TCK’nın “hakkı olmayan yere tecavüz” ve “güveni kötüye kullanmak” suçlarından 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Asıltürk ne demişti?

Partisinin Bursa örgütünün 11 Eylül 2011’de düzenlediği toplantıda konuşan Asiltürk’ün, daha sonra yalanladığı açıklamasında şunları söylediği kamuoyuna yansıdı:

“Erbakan Bey zeki bir kişiydi, borçlarının evlatlarına kalacağını bildiği için davaya ait bütün taşınmazları oğlunun ve damadının üzerine kaydetti. Ben de vefatından sonra damadı Mehmet Altınöz’ü çağırıp bu borçları ödemelerini söyledim. Çünkü istihbarattan bana gelen bilgilere dayanarak, hangi bankada ne kadar hesapları olduğunu belirttim. Bu olaya Recai Kutan, Ahmet Tekdal ve Fehim Adak da şahitlerimdir. Biz daha çok şeyler biliyoruz, ama bunları şimdilik saklıyoruz. Siz yine de bu konuları dışarıda konuşmayınız.”

Türkeş’te zamanaşımı

MHP’nin merhum lideri Alparslan Türkeş’in ilk eşinden olan kızları Ayzıt Türkeş ile Umay Günay hakkında, Türkeş’in ikinci eşinden olan Ayyüce Türkeş’in şikayeti üzerine açılan dolandırıcılık davası büyük tartışma yaratmıştı. Ayyüce Türkeş, Ayzıt Türkeş ve Umay Günay’ın, babalarının ölümünden sonra İngiltere’deki 1 trilyon 200 milyar TL.’lik servetini, sahte belgelerle kendi hesaplarına aktardıklarını iddia etmişti. Umay Günay ve Ayzıt Türkeş hakkında “özel evrakta sahtecilik” ve “banka aracılığıyla dolandırıcılık” suçlarından açılan dava ise zamanaşımı nedeniyle ortadan kaldırılmış, paraların akıbeti açığa çıkartılamamıştı.