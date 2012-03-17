Zeynep Erbakan, profesör eşinden şiddet nedeniyle mi boşandı?

T24 - Kardeşleri Fatih Erbakan ve Elif Erbakan Altınöz ile eniştesi Mehmet Altınöz hakkında “Babamın fabrikasını, yalısını, parasını benden kaçırdılar” diyerek dava açan eski başbakanlardan Necmettin Erbakan’ın kızı Zeynep Erbakan’ın, özel yaşamında da sıkıntılı günler yaşaması nedeniyle boşandığı ortaya çıktı. Babası Necmettin Erbakan’ın 27 Şubat 2011 tarihinde vefat etmesinden yaklaşık 3 ay sonra, 15 yıllık evliliğini sonlandırmak için boşanma davası açan Zeynep Erbakan’ın, eşinden “şiddet ve hakaret” gördüğünü öne sürdüğü iddia edildi. Öğretim üyesi olan kocası Ömer Faruk Baykoç’un ise Zeynep Erbakan’ı “aşırı şahsi harcamalar” yapmakla suçladığı belirlendi.

Cemal Doğan'ın Habertürk'teki haberine göre, boşanma için ilk olarak Gazi Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Ömer Faruk Baykoç başvurdu. Baykoç, 17 Mayıs’ta mahkemeye verdiği boşanma dilekçesinde “şiddetli geçimsizlik” nedeniyle ayrılmak istedi. Baykoç, Zeynep Erbakan’ın evi terk edip babasının evine gittiğini, 10 aydır fiilen ayrı yaşadıklarını belirtti. Baykoç’un avukatının hazırladığı dilekçede, “Müvekkil, davacının sabit gelirli öğretim görevlisi olduğunu bilmesine rağmen, aşırı şahsi harcamalar yapmıştır. Bu nedenle çıkan tartışmalar nedeniyle evlilik birliği şiddetli geçimsizlik nedeniyle temelden sarsılmıştır” denildi. Baykoç ayrıca 4 çocuğunun velayetini ve 500 bin lira manevi tazminat istedi.

Kocasının boşanmak için başvurmasının ardından Zeynep Erbakan da 9 Haziran 2011’de Ankara 11. Ağır Aile Mahkemesi’ne avukatı aracılığıyla verdiği dilekçede hakkındaki iddiaların tamamen asılsız olduğunu; 500 bin liralık tazminat ile kendisinin isteyeceği maddi-manevi tazminatlar ve nafakanın önünü kesmeyi amaçladığını belirtti. “Evi keyfi olarak terk etmediğini” kaydeden Zeynep Erbakan, eşinin kendisine yönelik “şiddet ve hakaret kullanarak evden kovması” nedeniyle evden ayrılmak zorunda kaldığını savundu.

Zeynep Erbakan, “çocuklarıyla ilgilenmediği ve aşırı harcama yapmasının söz konusu olmadığını” belirterek evlilik birliğinin sarsılmasında herhangi bir kusuru olmadığını kaydetti. Zeynep Erbakan kocasından maddi ve manevi 600 bin lira ile kızı Azize Hüdanur’un velayetini almak istedi. Dilekçede ayrıca anne ve Hüdanur için 3’er bin liradan toplam6 bin lira “yoksulluk ve iştirak nafakası” talep edildi.



Anlaşarak boşandılar



İki celse süren dava sonucunda, taraflar başta, evdeki eşyalar, müşterek kazanımlar ve ziynet eşyalarının ortak paylaşımında anlaşırken, karşılıklı maddi vemanevi tazminat taleplerinden vazgeçti. Mahkeme “şiddetli geçimsizlik” gerekçesiyle boşanma kararı verirken, çocukları Mücahid Talha, Mücahid Enes, Azize Hüdanur ve Ahmet Yasir’in velayetlerini baba Ömer Faruk Baykoç’a verdi.