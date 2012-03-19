Fatih Erbakan: Miras davasını çeksin anlaşırız

T24- SP’ye bomba gibi düşen “Cihat paraları krizi”nde Milli Görüş’ün “akil adamları” devreye girdi. Erbakan'ın oğlu da, ablasına davayı geri çek, anlaşınrız" mesajı yolladığı belirtildi.



Vatan gazetesinde yer alan haber göre; damat Mehmet Altınöz’la de görüşen başta Recai Kutan olmak üzere Erbakan’a yakın isimlerin birkaç gün içinde Zeynep Erbakan’ı da ziyaret etmesi bekleniyor. Saadet Partisi’nde, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün, “cihat paralarının Erbakan’ın çocuklarının zimmetine geçtiğine” ilişkin iddiaları ardından patlak veren kavga sonrasında, Zeynep Erbakan’ın açtığı davalar da basına yansıdı. Zeynep Erbakan, eski Başbakan olan babası, Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan’ın gerçek malvarlığının tespit edilmesi ve 2 kardeşi ile eniştesi hakkında “mirastan mal kaçırma” davası açılması için savcılığa başvurdu.

Gelişen olaylar ve basına yansıması sonrasında Saadet Partisi’nde kapalı kapılar ardında önemli toplantılar yapılmaya başladı. Necmettin Erbakan’ın yol arkadaşı ve eski Genel Başkan Recai Kutan önderliğinde “akil adamlar”ın devreye girmesi gündeme geldi. Peş peşe yapılan görüşmelerde, Recai Kutan’la birlikte Erbakan’ın bazı eski çalışma arkadaşlarının Zeynep Erbakan ve kardeşleri ile eniştesi arasındaki sorunu çözmek için “arabuluculuk” yapılması karara bağlandı.

Önce oğlu, sonra damat

Bu kararın ardından ilk görüşmenin önceki gün yapıldığı öğrenildi. Necmettin Erbakan’ın yakın arkadaşları Recai Kutan, Fehim Adak ve Şevket Kazan, önceki gün Zeynep Erbakan tarafından suçlanan Fatih Erbakan ile Elif Erbakan’ın eşi Mehmet Altınöz’ü ziyaret ederek, görüştüler. Kutan’ın görüşmede, “Necmettin Erbakan ismi ve Milli Görüş zarar görüyor” mesajı verdiği öğrenildi. Partinin üç önemli isminin görüşmede nasıl bir uzlaşma yöntemi bulunabileceğiyle ilgili hem Fatih Erbakan hem de Necmettin Erbakan’ın damadı Mehmet Altınöz’ün fikirlerini aldıkları öğrenildi. Kulislerde, Fatih Erbakan ve Mehmet Altınöz’ün, “Zeynep Erbakan’ın suçlamalarını kabul etmediği, sorunu çözmenin tek yolunun ise kız kardeşleri tarafından açılan davanın geri çekilmesi olduğunu” söylediği ileri sürülüyor. Kutan, Adak ve Kazan’ın da aynı fikirde olduğu da ifade ediliyor.

Kutan: Zarar görürüz

Kutan, Adak ve Kazan’ın bu görüşmenin ardından kardeşlerine dava açan Zeynep Erbakan’ı ziyaret etmesi bekleniyor. SP kulislerinde bugün veya yarın Erbakan ile akil adamların biraraya gelmesinin beklendiği ifade ediliyor. Ancak Zeynep Erbakan’ın, SP’nin önemli isimlerinin “Davayı geri çekin” önerisini kabul edip etmeyeceği şu aşamada bilinmiyor. Kutan, Adak ve Kazan, Zeynep Erbakan’a da, kardeşler arasında yaşanan çekişmelerden duydukları rahatsızlığı ifade edecekleri ve “Babanızın ismi zarar görüyor” mesajı verecekleri belirtildi.

Asiltürk heyette yok

SP’de “akil adamlar” denen “ağabeyler” arasında yer alan Oğuzhan Asiltürk’ün, Erbakan kardeşler arasında arabulucuk yapacak ekibe dahil olup olmayacağı merak konusuydu. Asiltürk’ün Şubat ayında söyledikleriyle “cihat paraları” bombasının pimini çektiği konuşulan SP kulislerinde, Fatih Erbakan’la arasının açık olması nedeniyle arabuluculuk çalışmalarına bizzat iştirak etmesinin beklenmediği ileri sürülüyordu. Bu söylentiler Fatih Erbakan ve Mehmet Altınöz’e yapılan ziyaret sonrasında da doğrulanmış oldu. Kutan, Adak ve Kazan’ın yer aldığı ‘Uzlaşma’ görüşmelerini yapan heyette Asiltürk’ün yer almaması dikkat çekti



