İşte Erbakan kardeşlerin paylaşamadığı miras

T24 - Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan’ın vefatının ardından aile içinde baş gösteren miras tartışmasına ilişkin yürütülen soruşturmada çarpıçı bir gelişme yaşandı. Kardeşleri Elif ve Fatih Erbakan ile eniştesi Mehmet Altınöz’ün de aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında suç duyurusunda bulunarak, soruşturmanın başlamasına neden olan Erbakan’ın kızı Zeynep Erbakan, önceki gün avukatı ile birlikte Ankara Adliyesi’ne geldi. Erbakan, soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Savcısı Abdülkadir Güngören’e yaklaşık 3.5 saat süre ile ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldı. Zeynep Erbakan, kardeşlerinin üzerlerine geçirdkleri malların vergilerini ödemediğini öne sürdü.

İki şirket ve nakit para

Erbakan’ın verdiği ifadesine göre, aile içinde miras tartışmasına neden olan malların listesi de açığa çıktı. Zeynep Erbakan, ifadesinde, İstanbul Kanlıca’da bir yalı, Ankara Yenimahalle’de bir bina, Milda Kağıt A.Ş. ve Konya Un Sanayi İşletmeleri ve Tic.Ltd.Şti.’nin, babasına ait olduğunu iddia etti.

Milliyet gazetesinin haberine göre, Erbakan, bu malların, şüpheliler tarafından tapuda satış göstermek, şirket kurmak ve borca batık denilerek, üzerlerine geçirildiğini ve babası Erbakan’ın mirasçılarından kaçırıldığını öne sürdü. Erbakan, ayrıca daha sonra bildireceği nakit paraların da babasına ait olduğunu ve mirasçı olarak bunlar üzerinde de olduğunu iddia etti. Erbakan’ın ifadesinde şunları söylediği öğrenildi:

Yalıyı almış

“Babamdan intikal eden iştirak halindeki mülkiyet üzerimize intikal ettiğinden şikayet kapsamı dışındadır.

Listenin 3. maddesinde belirtilen İstanbul Kanlıca Mahallesi’nde bulunan 117 ada 3 parsele kayıtlı bahçeli kargır yalı, Öztay Tekstil A.Ş. adına kayıtlıydı. Şirket hisselerinin tümü gerçekte babama aitti. Ancak mutemet kişi olarak Mehmet Altınöz, Beşir Darçın, Adnan Simit, Ali Vural ve Osman Akgün adına şirket kurularak, hisseler bu kişiler adına kaydedilmişti. İsmi geçen kişiler şirketin mal varlığının kendilerine ait olmadığını, Erbakan’a ait olduğunu bilmekteydiler. Bu konuda Mehmet Rauf Çataklı, Mehmet Emin Özay, Beşir Darçın ve Osman Akgün’ün tanık olarak dinlenmesini istiyorum. Belirtilen yalı 2010 yılı ortalarında şirket tarafından satış gösterilmek suretiyle Mehmet Altınöz adına tapuda devredilmiştir. Bu devir işlemi babamın bilgisi dahilinde yapılmış olabilir ancak bağış olarak yapılmamıştır.

Mutemet olarak kendisine emaneten tevdi edilmiştir. Şüpheli Mehmet Altınöz’ün murisimiz Erbakan’ın ölümünden sonra emanet edilen yalıyı mirasçılarına devretmesi gerekirken devretmeyip sahiplenmek suretiyle güveni kötüye kullanmıştır.

Yenimahalle’de bir apartman

Ankara Yenimahalle Demetevler ilçesinde bulunan Makro marketin bulunduğu binanın tamamı babam Erbakan’a ait olup resmiyette bir şirket adına kayıtlıydı.

Bu taşınmazın şüphelilerden Rabia Elif Erbakan, Fatih Erbakan ve Mehmet Altınöz’ün mülkiyetine geçirildiğini öğrendim. Taşınmaz, şirketin hisseleri doğrudan isimleri yazılı kişilere devredilmek suretiyle diğer mirasçılardan mal kaçırılmasına çalışılmıştır. Nakit paralar ile ilgili iddiaları bildireceğim.

Milda ‘batık’ dedi

Giresun’da faaliyette bulunan Milda Kağıt A.Ş. yine babama ait olmasına rağmen şüpheliler adına şirket kurularak mal varlığı edinmişti. Babamın ölmesinden sonra şirketin borca batık olduğu ve mal varlığı bulunmadığı söylenmesine rağmen yaptığım araştırmada şirketin taşınmaz mallarının bulunduğu ve borca batık olmadığını tespit ettim.

Konya’da bulunan Konya Un Sanayi Şirketi babama ait olmasına rağmen şirket ortakları şirketi başkasına satarak mal varlığını devretmişlerdir.

Bu konu günlük gazete ve televizyon haberlerine konu olmuştur. Oğuzhan Asiltürk, Recai Kutan, Ahmet Tekdal ve Fehim Adak’ın tanık olarak dinlenilmesini istiyorum. Tanıklara mal varlığının gerçekte kime ait olup olmadığının sorulmasını istiyorum.”

Şüphelilerden şikayetçi olduğunu ve cezalandırılmalarını isteyen Zeynep Erbakan, ayrıca uzlaşmak da istemediğini söyledi.

Erbakan, ayrıca şüphelilere intikal eden paraların da devlete herhangi bir şekilde vergisinin ödenmediğini iddia ederek, bu konudaki şikayet hakkını gizli tuttu.

Kavga çıkaran mallar:

Kanlıca’da yalı, iki şirket, Ankara’da bir bina ve nakit para

Tereke davasına gizlilik kararı

Erbakan’ın ölümünün ardından mirasçılarına intikal eden mallarla ilgili de tespit davası açıldığı öğrenildi. Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi, Erbakan’ın mal varlığını araştırmaya başladı. Mahkemenin, taraf avukatlarının talebi üzerine dosyaya gizlilik kararı koyduğu bildirildi.

Erbakan’ın kızı Zeynep Erbakan’ın kardeşleri hakkında, babasından kalan malları üzerlerine geçirerek, mal kaçırdıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Zeynep Erbakan verdiği ifadede de, kardeşleri Rabia Elif Erbakan, Muhammed Ali Fatih Erbakan, Elif Erbakan’ın kocası Mehmet Altınöz, Erbakan’ın malvarlığını muhafaza eden Beşir Darçın ile MİLDA Kağıt A.Ş. ve Konya Un Sanayi İşletmeleri ve Tic.Ltd.Şti.’nin 3 ortağı “şüpheli” sıfatıyla gösterildi. Zeynep Erbakan Mehmet Altınöz’ün, Erbakan’ın İstanbul Boğazı’nda Kanlıca’da bulunan yalısını (yukarıda) üzerine geçirdiğini öne sürdü.

Konya Un’da oğul Erbakan yüzde 5 damat Altınöz yüzde 10

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan’ın kızı Zeynep Erbakan’ın kardeşleri hakkında mal kaçırdıkları iddiasını dile getirdiği dilekçede iki şirketin adı geçiyor. Bunlardan ilki Konya Un Sanayi. 1991 yılından beri faaliyet gösteren Konya Un, yıllık 93 bin 600 ton kapasiteye sahip fabrikasında ekmeklik, pastalık, pizzalık ve baklavalık un üretiyor. Konya Un, Temmuz 2008’de anonim şirket haline getirildi. 6 milyon TL sermayeli şirketin ortaklık yapısı ve sermaye payları şöyle belirlendi:

“Fatih Erbakan 300 bin TL, Mehmet Altınöz 200 bin TL, Beşir Darçın 3 milyon TL, Adnan Simit 1.1 milyon TL, Osman Akgün 1 milyon TL, Mehmet Büyükkıvanç 400 bin TL.”

2010’da Büyükkıvanç 400 bin liralık hissesini Necmettin Erbakan’ın damadı Mehmet Altınöz’e devrederek ortaklıktan ayrıldı. Böylece Altınöz’ün sermayesi 600 bin TL’ye çıktı. Konya Un’un son genel kurulu 10 Ağustos 2011’de Konya Selçuklu’da yapıldı. Bu genel kurulda 3 yıllığına Beşir Darçın Yönetim Kurulu Başkanı, Adnan Simit Başkan Yardımcısı, Mehmet Altınöz ise Yönetim Kurulu Üyesi seçildi.

MİLDA ve Emanetçi ortaklar...

Diğer şirket ise Ankara Yenimahalle merkezli Milda Kağıt Sanayi ve Ticaret. Milda Kağıt, 2003 yılında özelleştirme kapsamında Giresun Seka Aksu Kağıt Fabrikası’nı devletten 3.5 milyon dolara satın almasıyla biliniyor. Bu şirketin son genel kurulu 4 Şubat 2011’de yapıldı. Toplantıda 3 yıllığına Mehmet Altınöz, Adnan Simit ve Osman Oktay yönetim kurulu üyeliklerine, Osman Akgün ise denetçiliğe seçildi. Zeynep Erbakan’ın dilekçesinde bu şirketlerin Erbakan adına emanetçiler üzerinde tutulduğu belirtiliyor. Dilekçede Milda Kağıt’ta emanetçi ortaklar olarak Mehmet Altınöz, Adnan Simit, Ali Vural, Beşir Darçın ve Osman Akgün’ün adı geçiyor.

‘Miras hacizli biz pay almadık’

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan, Erbakan Hoca’dan kalan mirasın resmi olarak belli olduğunu, bu mirastan ablası Zeynep Erbakan’ın da 3’te 1 oranında kanunen hak sahibi olduğunu ancak resmi kayıtlı menkul ve gayrimenkuller üzerindeki haciz nedeniyle kimsenin pay alamadığını açıkladı. Fatih Erbakan avukatı Tahsin Zapata aracılığıyla yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Medeni Kanun mucibince 1/3’ü Zeynep Erbakan’ın kanuni hakkıdır ve kesindir. Bu sebeple hiçbir varisin hakkının zayi olması kanunen mümkün değildir. Bununla birlikte bizlerin kardeşleri olarak ablamız Zeynep Erbakan’ın herhangi bir şekilde hakkının kaybolmasına razı olmamız mânen ve vicdanen söz konusu olamaz. Ancak, 1. maddede belirttiğimiz üzere ‘28 Şubat sürecinin ürünü olan haksız davalar’ sonucu tüm tereke hacizli olduğu için şu ana kadar hiçbir varise mirastan herhangi bir pay intikal etmiş değildir.”

Kavga ‘Kayıp Trilyon’a uzandı

Babası Necmettin Erbakan’dan kalan malların kardeşlerince kaçırıldığını öne süren Zeynep Erbakan’ın “emanetçi” olarak nitelediği isimlerin, Erbakan’ın mal varlığında olduğu iddia edilen MİLDA Kağıt A.Ş. ile ilgili resmi kararların altına imza attığı ortaya çıktı. Emanetçi olduklarını belirtilen Adnan Simit ile Ali Vural’ın, şirket bünyesindeki kağıt fabrikasının yönetimi ile şirket hesabından para çekme yetkisini 3. bir şahsa verdiği anlaşıldı. Kayıp Trilyon davasında mahkum olan Necmettin Erbakan’ın, iddialara konu olan şirketi kefil olarak gösterdiği de anlaşıldı.

Necmettin Erbakan’ın ölümünün ardından, Kayıp trilyon davası nedeniyle Hazine’ye olan yaklaşık 15 milyon TL’lik borcun kimin tarafından ödeneceği ve reddi miras ihtimali gündeme gelmişti. Erbakan’ın avukatı Yaşar Gürkan, Erbakan’ın varislerinin reddi miras yoluna gitmeyeceklerini, Hazine’ye olan borcun, MİLDA Kağıt tarafından ödeneceğini açıklamıştı. Gürkan, “Reddi mirasın bir anlamı yok. Zaten MİLDA adlı şirket ile damadı Mehmet Altınöz borca kefil olmuştu” demişti.