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Er Sevag'ın tanığı: İfademi baskıyla değiştirdim

Aydın 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşması, 16 Aralık’ta görüldü. Halil Ekşi, er Sevag'ın ölümü ile ilgili baskı altında yalan beyanda bulunduğunu kabul etti

20 Aralık 2013 10:05

Batman’da er Sevag Şahin Balıkçı’nın ilkin doğrudan vurulduğunu belirtip sonradan ifadesini geri çeken tanık Halil Ekşi’ye ve onu azmettirdiği iddia edilen katil zanlısının yakınına ‘yalan beyan’ suçundan dava açıldı. Ekşi, ilk duruşmada, katil zanlısının yakını olan Bülent Kaya’nın baskısı sonucunda ve birlikte ifadesini değiştirdiğini söyledi. Ekşi, “Benim askerlikte verdiğim ifadede tehlikeli yerler varmış, onlara yaramıyormuş, ifademi değiştirmem gerekiyormuş” dedi.

Batman Gümüroğlu Jandarma Karakolu’nda askerliğini yapan er Sevag, 2011 yılında silah arkadaşı Kıvanç Ağaoğlu’nun tüfeğinden çıkan mermiyle hayatını kaybetmişti. İsmail Saymaz'ın Radikal'de yer alan haberine göre ilk etapta, ‘tanık’ sıfatıyla olarak ifadesi alınan er Halil Ekşi, “Kıvanç silahı omzundan indirerek dolduruşa aldı, Sevag’a doğrulttu ve doğrultmasıyla silahın ateş alması aynı anda oldu” demişti. Fakat Halil Ekşi, terhis olduktan sonra askeri mahkemeye başvurarak ifadesini geri çekip “Silahın nasıl ateş aldığını bilmiyorum” dedi. Sonradan Ekşi, sanık Ağaoğlu’nun dayısı Bülent Kaya’nın telkinleriyle ifadesini değiştirdiğini açıkladı. Bunun üzerine er Ekşi hakkında hazırlanan iddianamede, Kaya’nın azmettirmesiyle ‘yalan tanıklık’ suçu işlediği ifade edildi.


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