Er Sevag’ın ölümüne neden olan Ağaoğlu gazeteciye dava açtı

24 Nisan 2011 günü zorunlu askerlik görevini yaparken Ermeni asıllı er Sevag Balıkçı’nın ölümüne sebep olan Kıvanç Ağaoğlu, gazeteci Cevat Sinet’e “Ermeni Askere Kazara Cinayet” başlıklı yazısında kullandığı ifadeler nedeniyle dava açtı.

15 Haziran günü yayınlanan yazıda kullanılan, “Katil zanlısı, sigara içerken bile tam psikopat edasıyla, normal bir insandan farklı olacak şekilde, uyuşturucu madde içer gibi davranıyordu” ve “Daha sonra, birebir konuştuğumuz gerek korucularla ve o tarihte çevre köylerde yaptığımız görüşmelerde Sevag Balıkçıyan’ın öldürülmeden önceki gece sabaha kadar silah seslerinin duyulduğunu söylediler. Korucular ise, Kıvanç Ağaoğlu’na çok yüklü miktarda para verildiğini ve bu cinayetin sıradan bir cinayet olmadığını iddia ediyordular” ifadeleriyle Kıvanç Ağaoğlu’nun onur ve şerefine yönelik saldırı ve iftira yapıldığını belirten avukatların talepleriyle, Cumhuriyet Savcısı Halil Kurt tarafından iddianame hazırlandı.

'Suçum katile katil demek'

İddianamede, TCK’nın 125/1-2-4, 53 maddeleri uyarınca cezalandırılması ve belli haklardan yoksun bırakılması istenen gazeteci Cevat Sinet, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Kıvanç Ağaoğlu’nun avukatları Av. İbrahim Gök ve Av. Hüseyin Karaboğa benim hakkımda defalardır dava açıyorlar ve her seferinde saatlerce gözaltında kaldıktan sonra, cebren, polis zoruyla mahkemeye çıkarılıyorum. Suçum ne? Suçum cinayet işleyenlere, katil olanlara katil demek. Bunun için 5 yıla kadar yazı yazmamam ve hakaret davasından dolayı para ve hapis cezası isteniyor. Suçlu bulundu. Suçlu benim. Türk hukuku bunu söylüyor.”

Öte yandan Sinet’e destek olmak isteyenler internet üzerinden imza kampanyası başlattı.