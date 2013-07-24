T24 LogoT24 Logo
Gündem

Er Sevag’ın ölümüne neden olan Ağaoğlu gazeteciye dava açtı

Askerlik görevini yaparken Er Sevag Balıkçı'nın ölümüne sebep olan Kıvanç Ağaoğlu, gazeteci Cevat Sinet'e 'Ermeni Askere Kazara Cinayet' başlıklı yazısı nedeniyle dava açtı

24 Temmuz 2013 13:27

 

24 Nisan 2011 günü zorunlu askerlik görevini yaparken Ermeni asıllı er Sevag Balıkçı’nın ölümüne sebep olan Kıvanç Ağaoğlu, gazeteci Cevat Sinet’e “Ermeni Askere Kazara Cinayet” başlıklı yazısında kullandığı ifadeler nedeniyle dava açtı.

15 Haziran günü yayınlanan yazıda kullanılan,  “Katil zanlısı, sigara içerken bile tam psikopat edasıyla, normal bir insandan farklı olacak şekilde, uyuşturucu madde içer gibi davranıyordu”  ve “Daha sonra, birebir konuştuğumuz gerek korucularla ve o tarihte çevre köylerde yaptığımız görüşmelerde Sevag Balıkçıyan’ın öldürülmeden önceki gece sabaha kadar silah seslerinin duyulduğunu söylediler. Korucular ise, Kıvanç Ağaoğlu’na çok yüklü miktarda para verildiğini ve bu cinayetin sıradan bir cinayet olmadığını iddia ediyordular”  ifadeleriyle Kıvanç Ağaoğlu’nun onur ve şerefine yönelik saldırı ve iftira yapıldığını belirten avukatların talepleriyle,  Cumhuriyet Savcısı Halil Kurt tarafından iddianame hazırlandı.

 

'Suçum katile katil demek'

 

İddianamede, TCK’nın 125/1-2-4, 53 maddeleri uyarınca cezalandırılması ve belli haklardan yoksun bırakılması istenen gazeteci Cevat Sinet, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Kıvanç Ağaoğlu’nun avukatları Av. İbrahim Gök ve Av. Hüseyin Karaboğa benim hakkımda defalardır dava açıyorlar ve her seferinde saatlerce gözaltında kaldıktan sonra, cebren, polis zoruyla mahkemeye çıkarılıyorum. Suçum ne? Suçum cinayet işleyenlere, katil olanlara katil demek. Bunun için 5 yıla kadar yazı yazmamam ve hakaret davasından dolayı para ve hapis cezası isteniyor. Suçlu bulundu. Suçlu benim. Türk hukuku bunu söylüyor.”

Öte yandan Sinet’e destek olmak isteyenler internet üzerinden imza kampanyası başlattı.

 

ETİKETLER

sevag balıkçıkıvanç ağaoğlucevat sinetcinayet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24