Enver Paşa 'soykırımı' nasıl savundu?

Türkiye’de Ermeni katliamını doğrudan konu edinen ilk kurmaca film olarak tanıtılan Homo Politicus 34. Uluslararası İstanbul Film Festivali’nde gösterilecek. Homo Politicus Hacı Orman’ın yazıp yönettiği 20 dakikalık bir film.

Tamamı Almanca çekilen film 1915 yazında soykırımı durdurmak için Enver Paşa ile İstanbul’da görüşen ünlü Alman teolog Johannes Lepsius’un yaşadığı hayalkırıklığını konu alıyor.

Gerçek bir tarihi görüşmeyi referans alan filmde Lepsius’u Peter Van Strombeck, Enver Paşa’yı Almanyalı Türk oyuncu Mehmet Yılmaz oynuyor.

Kaynaklar

Bianet'te yayımlanan habere göre, filmdeki diyaloglar dönemin Almanyalı ve ABD’li tanıklarının bugün arşivlerde yer alan yazılı anlatımları, Enver Paşa’nın mektupları ve Talat Paşa’nın anıları başta olmak üzere konuyla ilgili temel kaynaklara dayandırılıyor.

Söyleşi

Homo Politicus henüz proje aşamasındayken Ermenistan Türkiye Sinema Platformu tarafından Erivan’da düzenlenen yarışmada mansiyon ödülü kazanmıştı.

12 Nisan’da Atlas 2 Sineması’nda galası yapılacak olan film Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Anadolu Kültür’ün maddi katkılarıyla tamamlandı.

16 Nisan’da da İstanbul Modern Sinema'da gösterilecek filmden sonra Yüz Yıllık Acı başlıklı bir de söyleşi gerçekleştirilecek.