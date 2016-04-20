Ensar Vakfı Başkanı: Davaya müdahil olmak isteyenler sabotaj yapmak istedi, mahkeme oyunu bozdu

Ensar Vakfı Başkanı İsmail Cenk Dilberoğlu, Karaman'daki cinsel istismarlara ilişkin çocuk istismarcısı Muharrem Büyüktür’ün 508 yıl hapis aldığı dava için "Gerçekten çok büyük bir ceza. Fakat içimizdeki yarayı tam olarak dindirdiğini söyleyemeyiz. Burada sabahtan bu yana mağdur ailelerimizin ve çocuklarımızın yanında olarak, onların en güzel şekilde temsil edilmesini, sanığın en ağır ceza alması ve sanığa indirim sebeplerinin uygulanmaması için hukuki bir mücadele verdik" dedi. Dilberoğlu, davaya müdahil olmak isteyen baro ve kişilerin davayı sabote etmek istediğini iddia etti. Dilberoğlu, "Mahkeme hızlı şekilde dosyayı karara bağladı. Amaçları, hep bu işin uzamasını ve gündemde kalmasını sağlamaktı. Mahkeme bu oyunu bozdu" dedi.

Dilberoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"30'a yakın baro müdahil oldu. Yargılamanın uzun sürmesinde de bunun etkisi vardı. Baroların büyük kısmı dosyayı incelemediklerini, dosyaya vakıf olmadıklarını belirterek, dosyanın genişletilmesiyle ilgili talepte bulundular. Bunun için de ek süre istediler. Dosyayı uzatmaya yönelik bir hareketti. Mahkeme itibar etmedi ve tüm talepleri reddetti. Barolar ve bu düşüncede olan sivil toplumdan müdahillik talebinde bulunan, ortak hareket eden herkesin düşüncesi, adeta 'duruşmayı sabote etmekti'. İstedikleri; bu dosya kapanmasın, mümkün olduğunca Türkiye gündeminde konuşulur olsundu. Böyle bir düşünceyle çocuklara ve ailelere ne kadar faydalı olabilirler, herkesin vicdanına bırakıyorum ama görüşleri, hareketleri, talepleri mahkeme tarafından kabul görmedi."



"Hukuki süreç başlatacağız"



Dilberoğlu, yapılanların hepsinin "manipülasyon" olduğunu iddia ederek, şöyle devam etti:

"Mahkeme hızlı şekilde dosyayı karara bağladı. Amaçları, hep bu işin uzamasını ve gündemde kalmasını sağlamaktı. Mahkeme bu oyunu bozdu. Bugün itibariyle bu sapık ruhlu kişi cezasını buldu. Dosyanın en kısa sürede kesinleşmesi, cezanın infazı en önemli takip edeceğimiz gündem. Bugün kendi içimizde de değerlendireceğiz. Hukuki olmayan şeyler de yaşadık. Sivil topluma, Ensar Vakfımıza, gönüllü çalışan, hiçbir kabahati olmayan bir çok kesime ağır hakaretlerde, ithamlarda bulunuldu. 'Tecavüzcü' yaftası yapıştırıldı. Algı oluşturulmaya çalışıldı. Buna yönelik hukuki süreç başlatacağız. Kimsenin yaptığı yanına kar kalmaz. Bunla ilgili hesap sorulması gerekiyorsa, fütursuz şekilde kürsülerden, canlı yayınlardan, sosyal medyadan bu konuda ağzına gelen her şeyi söyleyen, tehdit eden, hakaret eden herkes hakkında hukuki süreç başlatacağız."