Ensar Vakfı Başkanı: Bizim vakfımızda yaşanan olaylar Aziz Nesin Vakfı'nda ve ÇYDD de meydana gelmişti!

A Haber’de canlı yayına katılan ve kurumlarında 5 ay çalışan M.B. isimli öğretmenin onlarca öğrenciye tecavüz ettiği iddiasıyla ilgili konuşan Ensar Vakfı Başkanı İsmail Cenk Dilberoğlu, "Bizim vakfımızda meydana gelen olaylar başka vakıflarda da oldu. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ve Aziz Nesin Vakfı'nda da böyle olaylar olmuştu" dedi.

Dilberoğlu konuşmasında, "Bu olay çoğu vakıf ve STK'ların başıa gelmistir. Mesela Aziz Nesin Vakfı, mesela ÇYDD de kızlar, asker gençlerle birleştirildi, aralarında tecavüz olayları yaşandığı söylendi" ifadelerine yer verdi.

Nesin Vakfı'nda ne olmuştu?

Nesin Vakfı’ndaki tecavüz iddiası 2007 yılında gündeme geldi. Ancak soruşturma sonucunda tecavüz olayının yaşanmadığı ortaya çıktı. Vakıf Başkanı Ali Nesin doktor raporları ile çürütülen tecavüz iddiası ile ilgili şunları söylemişti:

"Basında çıkan haberlerin tersine birinci rapor olumlu çıktı. Herhangi bir tecavüz bulgusuna rastlanmadığı gibi kızlar bakire çıktılar. Daha ayrıntılı ikinci bir inceleme yapıldı. Sonuçları bekleniyor. Yalan haberleri yayan ve yayımlayanların peşini bırakmayacağız. Köy Enstitüleri de “fuhuş var” iddiasıyla kapatılmıştı."

ÇYDD davasında da dijital veriler sahte çıkmıştı

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) davasının dayanağı dijital dokümanın sahteliği bilirkişi raporlarıyla kanıtlandı. Raporlarda ve ifadelerde söz konusu iddiayı doğrulayan bir bulgu ortaya çıkmadı.