Ensar Vakfı: Suçumuz varsa her şeyi yaparız; yapan kişinin idam edilmesi gerekir!

Ensar Vakfı Başkanı İsmail Cenk Dilberoğlu, Karaman’da vakıflarında 5 ay çalışan M.B. isimli öğretmenin öğrencilere tecavüz iddiasıyla gündeme gelmesinden sonra bir açıklama yaptı. Dilberoğlu, “Bir yere kaçtığımız yok. Varsa bir suçumuz bununla ilgili her şeyi yapmaya hazırız” dedi ve kendi inancına göre istenen 600 yıllık cezanın az olduğunu, kişinin idam edilmesi gerektiğini söyledi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Dilberoğlu’nun açıklaması şöyle:

"Böyle bir durumda bile hala bu işi örtbas ettiğimiz ile ilgili bir durum var. Bir yere kaçtığımız yok. Varsa bir suçumuz bununla ilgili her şeyi yapmaya hazırız. Toplumun yüreğine umarım su serpilir. Dava sürecini takip edeceğiz. Hak ettiği cezayı umarım bu kişi alır. Medyadan takip ettiğim kadarı ile 600 yıllık bir ceza isteniyor. Benim inancıma göre, bu 600 yıllık ceza bile az, bu kişinin idam edilmesi gerekir" dedi.

"Ensar Vakfı Başkanı Dilberoğlu, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Mağdur ailelerin de avukatlığını almaya gayret ederek onlara psikolojik destek vererek dava sürecini takip edeceğiz. İnşallah dava süreci uzun sürmez bir an önce adalet yerini bulur. Dava sürecini takip edeceğiz. Hak ettiği cezayı umarım bu kişi alır. Medyadan takip ettiğim kadarı ile 600 yıllık bir ceza isteniyor. Benim inancıma göre, bu 600 yıllık ceza bile az, bu kişinin idam edilmesi gerekir.

"Böyle bir durumda bile hala bu işi örtbas ettiğimiz ile ilgili bir durum var. Anti parantez olarak bunu da vurgulamak isterim. Yurt değil, şube merkezimiz açık. Çocuklarımız var. Gidiyorlar, geliyorlar sürekli bir şeyi göstermiyor. Üniversite, ortaokul öğrencilerimiz de var. "

Bir yere kaçtığımız yok. Varsa bir suçumuz bununla ilgili her şeyi yapmaya hazırız. Toplumun yüreğine umarım su serpilir."