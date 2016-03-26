Bakan Avcı: Ensar Vakfı'yla işbirliğimiz çok verimli, bir kişi yüzünden tüm camia töhmet altında bırakmamalı

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Ensar Vakfı’nda 5 ay çalışan M.B. isimli öğretmenin onlarca öğrenciye tecavüz ettiği iddiasıyla ilgili, "Ensar Vakfı bizim çok verimli işbirliği yaptığımız sivil toplum kuruluşlarımızdan biridir.topyekun bir camiayı töhmet altında bırakmak doğru değildir" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı Ensar Vakfı olayı ile ilgili ilk kez konuştu. Bakan Avcı, bir gazetecinin "Ensar Vakfı olayıyla ilgili süreç devam ediyor ama CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu vakfın yetkisi var mı diye sordu. MEB, neden işbirliği yapıyor diye sordu" sözleri üzerine olayın yargıya intikal ettiğini ve yargı sürecinin devam ettiğini, bakanlık olarak kendilerini ilgilendiren boyutlarıyla idari soruşturmaları sürdürdüklerini açıkladı.

“Utanç verici”

Avcı, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bu konuda kendimizi yargının, savcının yerine koyarak şimdiden bazı şeyler konuşmak doğru olmaz. Çok üzücü bir olay, çok utanç verici bir olay. Zaten konu yargıya intikal etmiş, benim bu konularda daha fazla söyleyecek bir sözüm de yok. Soruşturmalarımız devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz ne yapmamız gerekiyorsa onu yapıyoruz. Onun dışında MEB, pek çok sivil toplum kuruluşuyla imzaladığı protokollerle işbirliği yapıyor, yapacak, bundan önce de yapmıştır, bundan sonra da yapacaktır.

“Camiayı töhmet altında bırakmak doğru değil”

Ensar Vakfı da bizim çok verimli işbirliği yaptığımız sivil toplum kuruluşlarımızdan biridir. Herhangi bir kişinin, o sivil toplum kuruluşuyla ilişkisinin ne düzeyde olduğunu da bilmediğimiz bir kişinin, suç veya suçlardan ötürü topyekün bir camiayı töhmet altında bırakmak doğru değildir. Başka sivil toplum kuruluşlarıyla da benzer işbirliklerimiz var. Bundan sonra da eğitime katkıda bulunmak isteyen hayırseverlerimizle, vakıflarımızla işbirliğimizi sürdüreceğiz. Eğitime katkıda bulunan her türlü sivil toplum kuruluşuyla, vakıfla, dernekle, kamu kuruluşuyla işbirliği yaparız."