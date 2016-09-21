"Enişte ben ABD'deyim, ülke sana emanet, gözünü kulağını dört aç!"

Hürriyet çizeri Latif Demirci, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı için ABD'nin New York kentine giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı 'enişstesiyle konuşurken' çizerek, 15 Temmuz darbe girişimine gönderme yaptı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, darbe girişimini eniştesinin telefonuyla öğrendiğini söylemişti.

MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın darbe girişiminden saatler önce karargâhta bir araya gelmesi, ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a haber vermemesi kamuoyunda tartışma konusu olmuştu.

Latif Demirci'nin karikatüründe Erdoğan, eniştesini arayarak "Enişte ben ABD'deyim, ülke sana emanet, aman diyim gözünü kulağını dört aç!" diyor.