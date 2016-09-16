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Yaşam

Erdoğan'ın eniştesi Ziya İlgen'in annesi hayatını kaybetti

Cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazını müteakip şehir mezarlığında toprağa verilecek

16 Eylül 2016 14:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eniştesi Ziya İlgen'in annesi Zümriye İlgen, Bursa'da tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında vefat etti.
Erdoğan, 15 Temmuz'da düzenlenen darbe girişmini eniştesi Ziya İlgen'nin haber verdiğini açıklamıştı. 

Alınan bilgiye göre, Balıkesir'in Erdek ilçesi Halitpaşa Mahallesi'ndeki evinde ikamet eden Zümriye İlgen, rahatsızlığı nedeniyle bir süre önce Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kız kardeşi Vesile İlgen'in kayınvalidesi de olan Zümriye İlgen, hastanede bu sabaha karşı hayatını kaybetti.

Eşi Hacı Mehmet İlgen'i 3 yıl önce kaybeden 6 çocuk annesi İlgen'in cenazesi, Erdek'te Çarşı Camisi'nde cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazını müteakip şehir mezarlığında toprağa verilecek.

 

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