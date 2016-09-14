"Darbe girişimini enişteden değil, 'Balyoz tepenize inmek üzere' diyen öğretmenden öğrenebilirdik"

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 15 temmuz gecesi düzenlenen darbe girişimini eniştesinden öğrendiğini söylemesini kastederek, "Enişteden değil, İsmail Güllük’ten öğrenebilirdik" diye yazdı. Paralel yapı soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen din öğretmeni İsmail Güllük, Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Özlük Şube Müdürü Ethem Has'a darbe girişimiyle ilgili mesajlar attığı belirtildi. Güllük'ün attığı mesajda “Yakında balyoz tepenize inmek üzere” yazdığı belirtilirken Has'ın bu mesajlar üzerine suç duyurusunda bulunduğu katarıldı. Selvi, Ankara Cumhuriyet Savcısı Murat Yılmaz'ın 240'tan fazla sivilin hayatını kaybettiği darbe girişimiyle ilgili olduğu ileri sürülen ihbar hakkında "Kovuşturmaya yer yok" kararı verdiğini aktardı.

Abdulkadir Selvi'nin Hürriyet gazetesinin bugünkü (14 Eylül 2016) nüshasında yayımlanan 'Darbe geliyorum demiş' başlıklı yazısı şöyle:

15 Temmuz'da, istihbarat servislerinin dahi tespit edemediği bir darbe girişimi yaşadık.

Biz darbeyi o gece tanklar sokaklara çıkıp, savaş uçakları Meclis’i bombalamaya başlayınca öğrendik ama birileri çok önceden beri haberdarmış.

İstanbul Üsküdar İcadiye İlkokulu din bilgisi ve ahlak dersi öğretmenlerinden İsmail Güllük gibi. Daha önce Mekke’de görev yapıyormuş, Paralel Yapı soruşturması kapsamında meslekten uzaklaştırılmış. İsmail Güllük, Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Özlük Şube Müdürü Ethem Has’a, “Yakında balyoz tepenize inmek üzere” gibi mesajlar göndermiş. ecehan1967@hotmail.com adresinden gönderdiği mesajlarda, “Yakında bu kahraman Türk ordusunun neler yapacağını izle ve takip et” diyor.

Enişteden değil, İsmail Güllük'ten öğrenebilirdik

Paralel maralel ama İsmail Güllük yapacağını yapmış. “Kahraman Türk ordusunun neler yapacağını izle ve takip et” demiş. Hadi, TSK’daki Paralel cunta takip edilemedi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın suç duyurusunun gereği yapılsa, darbeyi enişteden değil, İsmail Güllük’ten öğrenebilirdik.

Mesajların muhatabı olan Milli Eğitim Bakanlığı Şube Müdürü Ethem Has, “ecehan1967@hotmail.com” adresinin 40672208212 kimlik numarasıyla İsmail Güllük’e ait olduğunu kanıtlayıp Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuş. İsmail Güllük’ün kendisini tehdit ettiğini belirterek, söz konusu mesajları delil olarak sunmuş. Ne mi olmuş? Ankara Cumhuriyet Savcısı Murat Yılmaz, “Kovuşturmaya yer yok” kararı vermiş.

Peki, takipsizlik kararının verildiği mesajlarda ne var?

ecehan1967@hotmail.com uzantısıyla, 13.03.2015 tarihinde gönderilen mesajda, “Çok yakın bir tarihte çok sevdiğiniz tiranlarınız arkanızda olmayacak” deniliyor.

Uyuyamayacaksınız... Pek yakında... Çok yakında

Paralel’in imamlarından biri olduğu ortaya çıkan Tuncay Opçin, “Yataktan alınıp şafakta asılacaksınız” diye tehdit ediyordu. Bunun sadece bir tehdit olmadığını 15 Temmuz’da darbenin başlama saati olarak gece 03.00’ün belirlenmesiyle anlamıştık. İsmail Güllük de 17.04.2015 tarihli mesajında aynı dili kullanıyor. “Yakında korkularınızdan uyuyamayacaksınız. Pek yakında... Çok yakında.”

Ve balyoz geliyor. Tabi bu balyoz son dönemlerde ekranlarda gördüğümüz, Balyoz davası mağdurları değil. Bu FETÖ’nün balyozu. 27 Mayıs 2015 tarihli mesajda, Milli Eğitim Bakanlığı Şube Müdürü Ethem Has’ı, “Çok yakında tepesine balyozun ineceği kişilerden birisi de sen olacaksın” diye tehdit ediyor.

İsmail Güllük’ün mesajları ciddiye alınsa FETÖ’cüler, elini kolunu sallayarak darbe girişiminde bulunabilirler miydi, orasını bilmem. Ama İsmail Güllük, 2 Ekim 2015 tarihli mesajında darbenin kodlarını veriyor. “Mekke’de bulunan arkadaşları sahipsiz sandın değil mi? Onların sahibi başta Allah sonra kahraman Türk ordusudur. Yakında bu kahraman Türk ordusunun neler yapacağını izle ve takip et. Oradaki öğretmenlerin nice yakın akrabaları Türk ordusuna hizmet etmektedir. Sen bir adım öteni göremeyecek kadar körsün.”

Zulüm bitiyor, az ama çok az kaldı

Ve final. FETÖ’cü Güllük kendisinden o kadar emin ki. 15 Ocak 2016 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı yetkilisine attığı mesajında, “Zalimlerin sonu geldi. Zulüm bitiyor... Sen de hukuk önünde karşıma çıkacaksın... Az ama çok az kaldı” diyor.

Bu kadar açık darbe tehditlerine rağmen, mahkeme İsmail Güllük’ü çağırıp bu sözlerinin ne anlama geldiğini sormuyor. Kovuşturmaya yer yok kararı verilip, dosya kapatılıyor. Bence Milli Eğitim Bakanlığı Şube Müdürü Ethem Has haline şükretsin. İyi ki kendisini tutuklamamışlar.