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Spor

Engin Ataman'dan 'tokat' özrü

Galatasaray Liv Hospital Başantrenörü Ergin Ataman, oyuncusu Göktürk Ural'a tokat attığı için özür diledi

28 Şubat 2015 19:25

Galatasaray Liv Hospital Başantrenörü Ergin Ataman, 8 Şubat tarihinde oynanan Eskişehir maçında soyunma odasında oyuncusu Göktürk Ural'a tokat atmış ve olay basında yer alınca "Soyunma odası bizim özelimizdir. Tokat da atarım hakaret de ederim" demişti. Galatasaray yönetiminin de destek verdiği Ataman'a, TBF ise 75 bin Türk Lirası ceza kesti. 

Konu İle ilgili kamuoyundan özür dileyen Ataman'ın açıklaması şöyle; 

"Eskişehir maçının devre arasında, oyuncumu uyarma ve dikkatini toplama amacıyla da olsa, soyunma odasında atmış olduğum tokadın kamuoyunda yarattığı rahatsızlığın farkındayım.

Yaşanan bu gelişmelerden olumsuz yönde etkilendim ve çok üzgünüm.

25 yıllık basketbol antrenörlüğümün tamamında oyuncularımla bir hoca-öğrenci ilişkisinden ziyade bir ağabey-kardeş ilişkim olmuştur. Bugün Basketbol Milli Takımımız ve NBA'de oynayan onlarca genç oyuncunun yetişmesinde katkı vermiş, Türkiye'deki gençlere, özellikle genç antrenörlere örnek olmuşumdur.

Zaman zaman Dünya'da ve ülkemizde de sporda yaşanan bu tarz hareketlerin tasvip edilecek bir yanı olmadığı aşikârdır.

Ben de bu davranışımın bir hata oldugunun farkındayım. Kesinlikle sporcuma yönelik şiddet veya tartaklama amacı gütmüyordum, ancak bu şekilde davranmamam gerekiyordu.

Tüm spor kamuoyundan özür diler, şimdiye kadar olduğu gibi aynı istek ve inançla Türk basketbolunun gelişmesi ve yeni gençlerin Türk sporuna ve Milli Takımlarımıza kazandırılması için daha dikkatli ve duyarlı olarak çalışacağımı ve bu yönde örnek olacağımı belirtirim.

Saygılarımla"

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