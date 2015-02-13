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Spor

Abdürrahim Albayrak: Ben burada olduğum sürece Ergin Ataman Galatasaray'da kalacak

Galatasaray, soyunma odasında şiddetin sorumlusu Ergin Ataman'a sahip çıktı

13 Şubat 2015 10:00

Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdürrahim Albayrak, tokat krizi nedeniyle görevden alınacağı ve tazminatsız gönderileceği konuşulan Ergin Ataman için “Ben olduğum sürece G.Saray’da kalacak” derken, yönetim de tecrübeli hocaya birikmiş alacaklarını ödedi.

Galatasaray’da basketbolcusu Göktürk Ural’ı tokatlaması sonrası hakkında birçok iddia ortaya atılan Ergin Ataman hakkında başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak, Hürriyet gazetesinden Ali Naci Küçük’e yaptığı açıklamayla soru işaretlerini noktaladı.

“Görevden alınacağı, hatta tazminatsız gönderileceği” dahi ileri sürülen Ataman için Albayrak, “Ben burada olduğum sürece hocamız hiçbir yere gidemez. Sonuna kadar arkasındayım. Ergin Ataman’ın Galatasaray’da başardıkları ortadadır” dedi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Duygun Yarsuvat da yarın Ergin Ataman ile bir araya gelecek. Deneyimli antrenörün G.Saray için önemli işler yaptığını yönetim kurulunda anlatarak tavrını belli eden Yarsuvat, Ataman ile basketbol şubesinin sorunlarını da konuşacak, tokat olayını da birinci ağızdan dinleyecek.

G.Saray Kulübü’nden sezon başından bu yana para almayan ve içeride 6 aylık alacağı bulunan Ergin Ataman’a iki aylık maaşının ödendiği öğrenildi. Sarı kırmızılı yönetim, Ataman’a toplam 140 bin Euro ödeme yaptı.

Yapılan açıklamalar ve gecikmiş ödemelerin yapılması, yönetimin son olayda Ataman’a açık destek verdiği ve bu konuda hocanın kararlarının arkasında durulacağının işaretleri olarak kabul ediliyor.

Genç basketbolcunun Ataman’ı Basketbol Federasyonu’na şikayet etmesini hoş karşılamayan yönetim, kadroya geri almaya bu aşamada sıcak bakmıyor.

Tokat krizi sonrası yaşananları takibe alan Galatasaray yönetimi, Göktürk Ural’ın darp edildiğini belirterek Türkiye Basketbol Federasyonu’na yaptığı başvuruyu tepkiyle karşıladı. Sarı kırmızılı yöneticilerin, olayın kulüp sınırları dışına taşırılmasını hoş karşılamadığı ve bu gelişmenin genç basketbolcunun aleyhine olduğu yorumları yapılıyor.

Ataman’ın, oyuncusunu tokatlamasını tasvip etmeyen ancak bu konuda, deneyimli hocanın isteği dışında bir tasarrufta da bulunmayan yönetim, ortamın sakinleşmesinden sonra durumu yeniden değerlendirmeyi düşünüyordu. Ancak Göktürk’ün federasyona yaptığı şikayetin olayın büyümesine katkı yaptığı görüşündeki yöneticiler, bu aşamada oyuncuyu kadroya geri almayı düşünmüyor. Konunun, Yarsuvat-Ataman görüşmesinden sonra netleşmesi bekleniyor.

 

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