Ergin Ataman isyan etti: Galatasaray sevgim bitmez ancak...

Sarı-kırmızılı kulüpte yaşanan maddi kriz özellikle basketbol şubesinde sezon başından bu yana fazlasıyla hissediliyor. Yıldız oyuncularını kaybeden Galatasaray, kadroda kalan oyuncuların ücretlerini de ödemekte zorlandığı için neredeyse her gün 'kriz' haberleriyle gündeme geliyor. Bu duruma son tepki erkek basketbol takımının koçu Ergin Ataman'dan geldi.

Başarılı antrenör, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Galatasaray sevgim, kazanma hırsım, mücadelem asla bitmez ancak her insanın bir sabrı, iyiniyetinin bir sınırı vardır" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde "Ergin Ataman, son olarak geçen sezondan kalan maaşlarını aldı, 6 aydır kendisine herhangi bir ödeme yapılmadı" şeklindeki haberler basına yansımıştı.