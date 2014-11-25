Ergin Ataman: Ortada kaldık, Aysal takıma sahip çıksın

Mali kriz nedeniyle Furkan Aldemir'i kaybeden ve birkaç kişi dışında bütün oyuncuları “serbest” konuma düşen Galatasaray Liv Hospital'ın Başantrenörü Ergin Ataman, "Takım şu anda ortada kalmış durumda. Benim beklentim Ünal Aysal'ın bu takıma sahip çıkması" dedi.

Galatasaray Liv Hospital Başantrenörü Ergin Ataman, Anadolu Ajansı'na konuştu. "Galatasaray Basketbol Takımı, şu anda ortada kalmış durumda" diyen Ataman, eski başkan Ünal Aysal'ın takıma sahip çıkması çağrısında bulundu!

Arroyo ve birkaç oyuncu dışında takımdaki herkesin hukuken serbest kaldığını belirten tecrübeli hoca, "Sezon başından beri bir kuruş almadım. Hiçbir zaman Galatasaray'ı zor bir durumda bırakıp gitmeyi düşünmedim" dedi.

Ataman, takımdan ayrılan Furkan'ı da eleştirerek "Keşke bu kararı sezon başı alsaydı" ifadesini kullandı.

‘Aysal'ın sözüyle buraya geldim, takıma sahip çıksın’

Galatasaray Kulübü'nde 25 Ekim'de yapılan olağanüstü genel kurulda başkanlıktan ayrılan Ünal Aysal'ın isteğiyle sarı-kırmızılı takımın başına geçtiğini anlatan Ataman, şöyle devam etti: "Ben, sayın Ünal Aysal'ın isteğiyle Galatasaray'a geldim. 'Galatasaray'ı basketbolda Avrupa'nın en iyi takımlarından biri yapacağız' diye beni ikna etmesiyle geldim. Biz, Aysal ile bir proje oluşturduk. Bu projenin ilk yılında şampiyon olduk ve takımı Avrupa Ligi'ne taşıdık. Bu proje devam edecekti. Ancak Ünal Aysal'ın ani bir şekilde ayrılmasıyla yeni gelen yönetim de çok zor durumda kaldı. Galatasaray Basketbol Takımı, şu anda ortada kalmış durumda. Benim beklentim de Galatasaray'a büyük hizmetler veren başkanımız Ünal Aysal'ın takıma sahip çıkması. Başkanlık dışındayken böyle bir şey yaparsa, onun da çok daha büyüyeceğini düşünüyorum."

‘Furkan keşke sezon başı ayrılsaydı’

Furkan Aldemir'in NBA'ye gitme amacıyla takımdan ayrılma kararı aldığını dile getiren Ataman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Furkan, NBA'den böyle bir teklif aldığı için menajerleri bu durumu değerlendirip, varolan 2 yıllık sözleşmesinden bedelsiz çıkıp gitme kararı vermişler. Keşke bu kararı sezon başında vermiş olsalardı. Sonuçta bu transferler sezon başında yapılıyor. Biz Furkan ile sezon başında sözleşme yeniledik. Takımın kuruluşunu da ona göre yaptık. Şimdi teknik olarak bu ayrılık bizi zor duruma düşürecek ama bir çaresini bulacağız. Oyuncuların gitmesi, hiçbir şekilde hedeften vazgeçme anlamına gelmez. Galatasaray'da her zaman hedefler devam eder. Ancak bu sürecin sonu nasıl olur onu bilemiyorum."

‘Çoğu oyuncumuz serbest’

Ergin Ataman, Carlos Arroyo ve bir iki isim dışındaki oyuncularının alacaklarının zamanında ödenmemesi nedeniyle hukuken takımdan ayrılma hakkına sahip olduklarını söyledi.

Ataman, Galatasaray Kulübü'nde kimsenin alacağının kalmadığını ifade ederek, "Arroyo ve bir iki kişi dışındaki oyuncularımız, hukuken serbest kalmış durumda ama onlar bir teklif almadıkları için oynamaya devam ediyorlar. Gecikmeli de olsa herkes Galatasaray'dan parasını alıyor. Geçen yıldan parasını almayan oyuncu kalmadı ama kulübün ekonomik durumu yüzünden gecikmeli ödeniyor. Böyle olunca da oyuncular hukuken serbest kalıyorlar. Transfer teklifi alanlar da gidiyor. Yarın öbür gün başka bir oyuncumuza da transfer teklifi geldiğinde gidebilir. Bu bir risktir ve hepimizin de bunun farkındayız" diye konuştu.

‘Bir kuruş almadım ama...’

Ergin Ataman, kendisinin de sezon başından beri alacaklarının ödenmediğini söyleyerek, "Ben sadece teknik konularla uğraşan bir teknik adam olmayı isterdim ama şu andaki şartlarımız belli. Bunların üstesinden geleceğiz. Benim olduğum takımda, hiçbir zaman geri adım atmak olmaz. Ben de paramı almıyorum. Sezon başından beri bir kuruş almadım. Hiçbir zaman Galatasaray'ı zor bir durumda bırakıp gitmeyi düşünmedim. Düşünmeyeceğim de... Şartlar ne olursa olsun biz bu takımı yine şampiyon yapmaya çalışacağız. Zorluklar çok ama bazen de zorluklar insanı fazlaca motive eder. Bu şekilde motive olacağız" ifadelerini kullandı.

‘Transfer yapacaktık, durdurduk’

Ataman, bugün bir oyuncuyla sözleşme imzalamayı planladıklarını ancak Furkan Aldemir'in ayrılık kararı sonrasında beklemeye karar verdiklerini aktararak, "Bu akşam kısa rotasyonu için bir oyuncuyla sözleşme imzalamak üzereydik ama durdurduk. Furkan'ın durumunu görmemiz lazım. Yarın antrenman var, cuma günü de THY Avrupa Ligi'nde Valencia maçımız var. Gelişmelere göre karar vereceğiz. Önce bir kısa, sonra da bir uzun oyuncu almayı planlıyorduk. Şimdi değişikliğe gidebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

‘Liv Hospıtal sponsorluk bedelini düşürdü’

Tecrübeli antrenör, Türkiye'de bazı takımların çok ciddi sponsorlara sahip olduğuna işaret ederek, "Galatasay'ın da geçen sezona kadar çok ciddi, bütçesinin yarısını karşılayan bir sponsoru vardı; Liv Hospital. Ancak bu sezon başında Liv Hospital sponsorluk bedelini düşürdü. Böyle olunca ve yeni bir sponsor da bulunamayınca ciddi anlamda bir kriz ortaya çıktı. Ben geçmişte bunu Beşiktaş'ta da yaşamıştım. Ancak o dönemde sayın Erdoğan Demirören ve o zamanki kulübün başkanı sayın Yıldırım Demirören kendi şirketleriyle Beşiktaş Basketbol Takımı'na sponsor oldular. O sezon Beşiktaş üç kupa kazandı. Galatasaray'da da kurtuluş ancak böyle olur. Ya bir sponsor gelecek ya da gerçek bir Galatasaraylı basketbol takımına sahip çıkacak" şeklinde konuştu.